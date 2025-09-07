Refuerzan operativo de movilidad en instalaciones de la Feria y sus alrededores

Zacatecas, Zac.- Con el firme propósito de generar y garantizar una mejor movilidad vial para la realización de las actividades de la Feria Nacional Zacatecas 2025 (Fenaza), dentro del circuito ferial y vías aledañas, el Gobierno del Estado, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, a través de la Dirección de Policía Vial Preventiva (DPVP), refuerza con presencia permanente de 120 elementos viales los operativos en los tres cinturones de seguridad.

Dichas actividades, se llevan a cabo con el apoyo de cerca de 60 unidades de motor y centro de mando, a través del cual, personal vial se coordina con las distintas corporaciones de seguridad pública y privada, para brindar asesoría a las familias zacatecas y visitantes, a fin de establecer Resultados con Seguridad.

Con personal capacitado, se dispusieron tres puntos para el servicio de los Sitios Rosa, ubicados, uno en el monumento al Toro, otro frente la Unidad Académica Preparatoria II de la UAZ y el último afuera de la escuela Secundaria Federal II Salvador Vidal.

Para las y los asistentes, se dispone del servicio de estacionamientos en las canchas uno y dos de la Unidad Deportiva Benito Juárez, estacionamiento del antiguo Boliche y Megavelaria.

Autoridades de vialidad, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), recomendaron programar sus rutas y tiempos de traslado para evitar cualquier tipo de contratiempo, así como acatar y estar atentos a las indicaciones viales y respetar las zonas de tránsito peatonal.

