Entregan al Congreso 4º Informe de Gobierno

Zacatecas, Zac.- Esta mañana, con fundamento en el artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, entregó, en representación del Gobernador David Monreal Ávila, el Cuarto Informe de Gobierno.

El documento, recibido por la Presidenta de la Mesa Directiva, Karla Esmeralda Rivera Rodríguez, contiene los Resultados con Seguridad de la administración estatal, en el cuarto año de ejercicio constitucional.

La sesión solemne se llevó a cabo conforme lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo; una vez hecha la entrega, se dio por cumplido el requisito legal.

Durante la misma, se contó además con la asistencia del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Villegas Márquez.

El Gobierno de Zacatecas invita a visitar el sitio web: https://4toinformedavidmonrealavila.zacatecas.gob.mx/, donde se concentran los detalles del 4to Informe de Resultados; ahí encontrarán videos, galerías y redes sociales, además de un chatbot para dar respuesta a las inquietudes ciudadanas sobre datos y avances gubernamentales.