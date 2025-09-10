La Empresa CONTPAQI dona licencias y equipos a la UA de Contaduría y Administración

Zacatecas, Zac.-La empresa CONTPAQI dedicada a la venta de software empresarial enfocado a la contabilidad, realizó un donativo de 35 equipos de cómputo y un proyector a la comunidad de la Unidad Académica de Contaduría y Administración (UACyA) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), además otorgó un licenciamiento de uso gratuito de programas de cómputo para uso académico con 53 renovaciones del programa CONTPAQI de contabilidad, nóminas y bancos, y también cedió siete paquetes de contabilidad, nóminas, bancos, y comercial premium.

Al presidir la ceremonia de entrega de equipo, el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Ángel Román Gutiérrez, precisó que los insumos entregados ayudarán a la educación de jóvenes universitarios, así como a los docentes investigadores de la reconocida FCA. El mandatario universitario manifestó que esta acción es altruista, porque busca fomentar valores como la solidaridad, el apoyo, la compasión, la bondad y sobre todo el amor.

En su mensaje, el director de la UACyA, José Rogelio Hernández Ponce, detalló que el donativo por parte de la empresa CONTPAQI constó de la donación de 35 equipos de cómputo, un proyector, paquetes de licencias de software empresarial y administrativo, es decir, la renovación de programas de contabilidad, nóminas, bancos y comercial premium.

“El equipo recibido representa mucho más que herramientas tecnológicas, este en un acto de confianza en la educación, un reconocimiento al esfuerzo de quienes día a día buscan superarse y contribuir al desarrollo profesional, ético y humano de la sociedad, en favor de los futuros profesionales de la administración al brindarles acceso a recursos digitales de vanguardia”, externó el funcionario universitario acompañado por el coordinador del Centro de Cómputo de la UACyA, Juan Oliver Flores.

“Esta entrega de equipo es un acto de amor”, así lo expresó el cofundador y presidente de CONTPAQI, René Martín Torres Fragoso, al hacer la entrega de esta donación. Añadió también que llevar la contabilidad sin estas herramientas tecnológicas es impensable, por eso es tan importante esta donación y la instalación de la Aula CONTPAQI en esta facultad.

Posteriormente a la ceremonia, autoridades universitarias y empresariales develaron una placa en la Aula CONTPAQI, la cual dice “Si quieres transformar el mundo ¡AMA! lo demás vendrá por añadidura, palabras de René Martín Torres Fragoso.

Al hacer el uso de la voz, el director General de Soluciones Empresariales C&T, Humberto Cassale Arellano, exhortó a los presentes en el audiovisual B de la conocida FCA, a que hagan uso de este recurso de última tecnología, ya que en la actualidad estas herramientas digitales son fundamentales para desempeñarse en el campo laboral de la contabilidad.