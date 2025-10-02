Se reúnen integrantes de Tribunales de Disciplina Judicial y Justicia Administrativa

Zacatecas, Zac.- Derivado de la reciente reforma al Poder Judicial del Estado, se llevó a cabo una reunión de trabajo y cordialidad entre el Tribunal de Disciplina Judicial, nuevo cuerpo colegiado creado a raíz de dicha reforma, y el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), con el propósito de generar vínculos de colaboración ante las tareas que de manera independiente y autónoma cada institución desempeña.

En este primer encuentro entre ambos tribunales, el Magistrado Presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, José Luis Hernández Ugalde, refirió a la Magistrada Presidenta del TJA, Aída Alicia Lugo Dávila, que el nacimiento del Tribunal de Disciplina Judicial consolidará uno de los más grandes éxitos de la reforma judicial, al fortalecer la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial, en sus juezas, jueces, magistradas, magistrados y personal operativo; dijo se trata de un cambio histórico que enriquecerá la impartición de justicia.

De igual manera coincidió con la Magistrada Presidenta que la tarea que tendrá el Tribunal de Disciplina Judicial de investigar, subsanar y sancionar posibles faltas por parte de las y los servidores del Poder Judicial, es tan importante como la generación de mecanismos preventivos y supervisión permanente para evitar malas prácticas y garantizar la integridad institucional y destacó que existe mucha expectativa en este Tribunal, el primero en la historia de Zacatecas.

Durante este encuentro, se contó también con la presencia de la Consejera Martha Elena Berumen Navarro y el Consejero Miguel Eliobardo Romero Badillo, del Órgano de Administración Judicial; con quienes se abordaron temas relacionados con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, destacando la importancia de alinear criterios y enfoques que fortalezcan la actuación disciplinaria dentro del Poder Judicial.

Este ejercicio de diálogo interinstitucional con las Magistradas Vania Arlette Vaquera Torres y Celia Nayeli Juárez Castro con el Pleno del TJA y Consejeros del Órgano de Administración Judicial, representa un paso importante hacia la consolidación de un modelo disciplinario sólido, transparente y comprometido con los más altos estándares de ética pública y la historia del Poder Judicial en Zacatecas, refirió el Magistrado Presidente Hernández Ugalde.