Organizan primer Congreso Internacional de Nutrición y Salud Inclusiva

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de promover el intercambio de conocimientos y fortalecer la construcción de estrategias orientadas a una atención integral, equitativa y accesible, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) celebró el Primer Congreso Internacional de Nutrición y Salud Inclusiva 2026 “Construyendo salud desde la equidad”, organizado por la Red de Salud Integral en coordinación con el Área de Ciencias de la Salud (ACS).

El congreso, que se desarrollará del 1 al 3 de junio, reúne a especialistas, docentes, investigadores y estudiantes nacionales e internacionales para reflexionar sobre la importancia de una nutrición incluyente, capaz de responder a las necesidades de personas con diversas condiciones físicas, cognitivas y sociales, fomentando el bienestar, la autonomía y la eliminación de estigmas.

La ceremonia inaugural contó con la presencia de autoridades universitarias encabezadas por el rector de la UAZ, Ángel Román Gutiérrez; el coordinador del ACS, Alfredo Salazar de Santiago; la directora de la Unidad Académica de Enfermería (UAE), Esther Palacios Rodríguez; el responsable institucional de la Coordinación de Proyectos Federales (PRODEP), Raúl Sosa Mendoza; la coordinadora de Vinculación, Argelia López Luna; Rosalinda Gutiérrez Hernández; y la responsable de la Licenciatura en Nutrición (LN), Rosa Adriana Martínez Esquivel. Como invitada internacional participó Judisett Mirabal Rodríguez, de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas (UCMM), Cuba.

En su mensaje de bienvenida, la docente investigadora Rosalinda Gutiérrez Hernández, a nombre de las y los organizadores destacó que este congreso representa la consolidación del trabajo colaborativo entre seis cuerpos académicos y dos grupos de investigación, enfocados en generar conocimiento con impacto social y en fortalecer la investigación interdisciplinaria en temas de salud.

Asimismo, informó que el congreso cuenta con la participación de conferencistas nacionales e internacionales, la presentación de 119 carteles científicos y 123 obras artísticas, además de la intervención activa de estudiantes de la LN, la UAE, la Licenciatura en Salud Pública (LSP) y el Químico Farmacéutico Biólogo (QFB), quienes contribuyen al desarrollo de propuestas innovadoras en favor de la salud inclusiva.

Durante los tres días de actividades se desarrollarán conferencias, ponencias y espacios de intercambio académico que permitirán analizar los desafíos actuales en materia de nutrición y salud inclusiva, así como compartir estrategias innovadoras para la atención de las necesidades de diversos grupos poblacionales.

Por su parte, las autoridades universitarias coincidieron en la importancia de fortalecer las redes de colaboración académica como herramientas fundamentales para enfrentar los desafíos actuales en materia de salud, nutrición y bienestar social.

Finalmente, el rector de la UAZ, Ángel Román Gutiérrez, declaró formalmente inaugurados los trabajos del Primer Congreso Internacional de Nutrición y Salud Inclusiva 2026, reconociendo el esfuerzo de los organizadores y reafirmando el compromiso de la institución con la generación de conocimiento, la inclusión y la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo de la sociedad.