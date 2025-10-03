Ante hechos de inseguridad llaman UAZ y SPAUAZ universitarios a tomar precauciones

Zacatecas, Zac.- Ante los lamentables hechos de violencia registrados este 3 de octubre en distintos puntos de Zacatecas, la Rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y el Sindicato de Personal Académico SPAUAZ expresan su profunda preocupación, por lo que comunicaron a toda la comunidad universitaria que:

Se ha realizado un llamado a las autoridades competentes para que se tomen las medidas necesarias a fin de salvaguardar la integridad de toda la comunidad universitaria, personal académico, administrativo у comunidad estudiantil.

Se recomienda a quienes deban trasladarse, especialmente en las zonas donde se han registrado bloqueos carreteros, evitar hacerlo durante el día de hoy.

En dicho comunicado exhortaron al personal académico a considerar la realización de actividades a distancia en tanto se restablecen las condiciones de seguridad, manteniendo una comunicación constante y responsable con estudiantes.

Finalmente se mencionó que la prioridad es el cuidado de la vida, la salud y la seguridad de toda la comunidad universitaria, por lo que exhortamos a actuar con responsabilidad y solidaridad.