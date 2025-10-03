Concluyen Conciertos del Bienestar que promueven prevención de alcohol o sustancias ilícitas

Guadalupe, Zac.- A través del Instituto de la Juventud (Injuventud), el Gobierno de Zacatecas concluyó con la serie de conferencias-conciertos denominados “Conciertos por el Bienestar”, de la mano de la banda de rock-pop, Rockwell Road (RWR).

Como parte de las prioridades que se tienen hacia este sector de la sociedad, por parte del Gobernador David Monreal Ávila, se finalizó con la serie de conferencias-conciertos en diversas instituciones educativas de la entidad, las cuales captaron la atención y el interés de más de 5 mil jóvenes.

Mauricio Acevedo Rodríguez, director general del Injuventud, indicó que estas conferencias-conciertos, de la mano con esta banda, buscan promover sociedades pacíficas, inclusivas y con valores, que puedan facilitar su desarrollo sano e integral.

Además de sensibilizar a las y los jóvenes para prevenir el consumo de alcohol o alguna sustancia ilícita, se abordaron temas como la prevención de embarazos a temprana edad, el uso adecuado de las redes sociales, el cuidado personal, prevención de la violencia, salud mental, mantener una buena comunicación con la familia, proyecto de vida, entre otros.

Estos conciertos forman parte de las acciones que desde la dependencia a su cargo se realizan con la finalidad de tener un entorno libre de adicciones, violencia y con valores para tener una mejor calidad de vida, al involucrar de manera activa a las juventudes.

Acevedo Rodríguez agradeció a los integrantes de RWR por formar parte de esta iniciativa; que por medio de la música promuevan valores, paz, resiliencia, perseverancia y equidad, a fin de impactar de manera positiva no sólo entre el sector joven de la población sino a la sociedad en general, a lo largo del país.