Participan cientos de jóvenes en torneo estatal de ajedrez Cecytez

Zacatecas, Zac.- El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas (Cecytez) llevó a cabo el Torneo Estatal de Ajedrez 2025 para el Bienestar, que contó con la respuesta de un centenar de jóvenes y docentes que atendieron a la convocatoria.

El certamen, que tuvo como sede las instalaciones de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, albergó a estudiantes de distintos planteles del subsistema, quienes, provenientes de regiones como Calera, Fresnillo, Río Grande, Tlaltenango, Vetagrande y Pinos, demostraron disciplina, estrategia y pensamiento crítico en cada partida.

El Director General del Cecytez, Julio César Ortiz Fuentes, resaltó el carácter que este certamen tiene para fortalecer las habilidades cognitivas y la sana convivencia entre la comunidad estudiantil, con el fin de generar bienestar en la sociedad, encomienda del Gobernador David Monreal Ávila, emanada de sus políticas en materia de educación.

Gabriel Santamaría, subdirector de la UNID, a nombre de la rectora, Saraí de la Torre Flores, reconoció el trabajo que el Cecytez realiza para inculcar valores entre las y los jóvenes durante su tránsito por la Educación Media Superior, a quienes pidió no dejar de luchar por alcanzar sus sueños, plantearse nuevos desafíos y lograr metas diariamente.

Este certamen, que contó con el trabajo del árbitro internacional Tizoc Haro Covarrubias, forma parte del proceso de selección para el representativo zacatecano de ajedrez que acudirá a la etapa nacional en marzo del año próximo.