Inscritos este año en UTZAC más de 2 mil estudiantes

Zacatecas, Zac.- La Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (UTZAC) alcanzó este año 2 mil 089 estudiantes inscritos, con lo que ha superado la meta establecida por la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

Durante el ciclo 2025, la universidad recibió 848 nuevos ingresos, un incremento significativo frente a los 753 del año pasado, lo que refleja la creciente confianza de las y los jóvenes zacatecanos en esta casa de estudios.

El crecimiento es resultado de la estrecha vinculación con el sector productivo y el gobierno que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, toda vez que, a través del modelo de estadía profesional, permite a las y los estudiantes incorporarse de manera inmediata al ámbito laboral.

De igual manera, es fruto del compromiso y la calidad de las y los docentes, reconocidos por su preparación y entrega en las aulas, así como del esfuerzo del personal administrativo, operativo y directivo.

Motivo por el cual, la UTZAC se consolida como la primera opción para cientos de jóvenes que buscan una educación tecnológica con futuro, pues la institución reafirma así su misión de formar profesionistas altamente capacitados y comprometidos con el desarrollo de Zacatecas.