Emiten recomendaciones por ola de calor

Zacatecas, Zac.- La administración estatal, a través de la Secretaría General de Gobierno, y de la Coordinación Estatal de Protección Civil, emitió recomendaciones ante la ola de calor que se presentará durante el fin de semana, durante el que se esperan temperaturas de hasta 40 grados centígrados, sobre todo en la parte sur del estado.

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, advirtió sobre las temperaturas extremas que podrían registrarse, según los pronósticos con los que se cuenta, y que podrían poner en riesgo la salud, en caso de no tomar las medidas preventivas necesarias.

Por lo anterior, recomendó no exponerse directamente al sol en los horarios críticos, que son de las 11:00 de la mañana a las 04:00 de la tarde, aproximadamente, a fin de evitar golpes de calor o cuadros de deshidratación.

Es necesario, dijo, que todos tomemos precauciones y apliquemos cualquier medida preventiva para evitar daños a la salud. “Cuidemos de nuestra niñez y de los adultos mayores”.

Recomendó usar bloqueador solar, gorras, sombrillas y ropa ligera de colores claros, en caso de exponerse al sol.

El Coordinador de Protección Civil, Jorge Gallardo Álvarez, informó que, de acuerdo a los pronósticos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, para este sábado y domingo, se esperan temperaturas de 35 a 40 grados y para el lunes serán de 30 a 35 grados.

Durante estos días, se esperan vientos de 40 a 60 kilómetros por hora, por lo que es necesario que se aseguren láminas u objetos en techos y balcones, que pudieran caer.

Para la capital zacatecana, se esperan temperaturas que podrían ser de hasta 28 grados.