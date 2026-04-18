Licenciatura en Fisioterapia celebra Día Mundial de la Salud

Zacatecas, Zac.- En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud, la Licenciatura en Fisioterapia perteneciente a la Unidad Académica de Enfermería (UAE) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), organizó una jornada académica en el Aula Magna del edificio de Medicina Humana, con el objetivo de fortalecer la actualización profesional y promover la formación integral de su comunidad estudiantil.

El encuentro, realizado la mañana del jueves 16 de abril, reunió a especialistas, docentes y alumnos en torno a temas clave para la prevención, el bienestar integral y el abordaje de enfermedades crónicas.

La jornada inició con la participación del especialista Gustavo Flores Íñiguez, quien impartió la ponencia “Nutrición, entrenamiento de fuerza y regulación emocional: bases para la salud integral”. En su intervención, subrayó la importancia de adoptar hábitos de vida sostenibles, destacando que una alimentación adecuada y el equilibrio emocional son pilares esenciales para mejorar la calidad de vida.

Posteriormente, el especialista Enrique Aréchiga Muñoz, médico geriatra, presentó la conferencia “Abordaje del paciente con enfermedad de Parkinson”, en la que expuso los principales retos clínicos y terapéuticos en la atención de adultos mayores, resaltando la relevancia del enfoque interdisciplinario para garantizar un tratamiento integral.

La participación estudiantil fue un componente central de la jornada. Estudiantes de segundo semestre de la Licenciatura en Fisioterapia presentaron carteles científicos, mostrando el desarrollo de habilidades en metodología de la investigación desde las primeras etapas de su formación.

Asimismo, alumnos de octavo semestre realizaron sesiones prácticas de fisioterapia dirigidas a pacientes con enfermedad de Parkinson, aplicando técnicas de rehabilitación orientadas a mejorar la movilidad y la autonomía.

Con la realización de este tipo de actividades, la Licenciatura en Fisioterapia reafirma su compromiso con la formación académica de calidad, la salud pública y la vinculación social, generando espacios donde la teoría y la práctica se integran en beneficio de la comunidad.