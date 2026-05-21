Con Beyond the World Cup impulsan proyectos innovadores relacionados con la justa deportiva

A menos de un mes de que inicie el Mundial de Futbol del 2026, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), a través de la Incubadora y Aceleradora de negocios Amplifika, fue sede de Beyond the World Cup, un programa de impulso a proyectos innovadores relacionados con la justa deportiva.

Este evento, contó con la colaboración de aliados estratégicos como el Consultado General de los Estados Unidos en Guadalajara, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, el Gobierno de Zapopan y Santander Universidades, entre otros.

Beyond the World Cup 2026 tuvo la finalidad de ser una plataforma de innovación y desarrollo social y tecnológico en la que se presentaron tres convocatorias para proponer soluciones en torno a tres ejes temáticos: “Ciudades Inteligentes y Movilidad”; “Salud y Bienestar”; y “Turismo y Cultura”, todos relacionados con el impacto que representa el Mundial de Futbol 2026, una de cuyas sedes será Guadalajara.

Estas convocatorias fueron, el Code Cup 2026, un hackhatón abierto al público en general, en el que los participantes tuvieron el reto de crear proyectos tecnológicos innovadores; el Startup Building by UAG, en su sexta edición, programa intensivo de aceleración para startups y emprendedores en sectores estratégicos; y un concurso de emprendimiento denominado The World Cup Day para los alumnos de primaria, secundaria y preparatoria de la UAG.

Cabe señalar que estas convocatorias mostraron un alto interés por los emprendedores, ya que se tuvieron los siguientes resultados.

Code Cup 2026: Reunió a más de 475 emprendedores con 95 proyectos de soluciones digitales para retos urbanos como movilidad, salud, entre otros, de los cuales 6 pasaron a la final.

Startup Building 2026: Convocó a más de 3 mil 700 participantes a nivel nacional, seleccionando a 9 finalistas que presentaron sus ideas de innovación.

The World Cup Day: Se contó con la participación de 65 proyectos.

En este evento, realizado en el Patio del Edificio G de la UAG, los finalistas presentaron sus proyectos ante expertos en emprendimiento, quienes seleccionaron a los mejores de cada categoría.

Los ganadores de cada convocatoria fueron:

Code Cup:

Fase Idea: “Carril Vital”, de Francisco Rogelio Castellanos Muñoz Ledo.

“Carril Vital”, de Francisco Rogelio Castellanos Muñoz Ledo. Fase Proyecto: “ARound”, de Erick de Jesús Munguía Hernández.

Startup Building by UAG

Turismo y Cultura: “WIPUU Services”, de Oscar Gerardo García García.

“WIPUU Services”, de Oscar Gerardo García García. Salud y Bienestar: “The Wave”, de Gustavo Alberto Soto.

“The Wave”, de Gustavo Alberto Soto. Ciudad y Movilidad: “Greenfluidics”, de Adan Ramírez Sánchez.

Un legado para la Ciudad

El Lic. Antonio Leaño Reyes, Rector de la UAG, presidió la ceremonia de premiación y ofreció un mensaje sobre la importancia de la innovación y el impulso al talento joven en el contexto del Mundial de Futbol 2026.

“Si bien el Mundial evoca estadios vibrantes, partidos históricos y emociones compartidas, en la UAG nos planteamos una pregunta crucial: ¿cuál debería ser el verdadero legado para nuestras ciudades, nuestras universidades y para las nuevas generaciones?”, dijo el Rector. “Creemos firmemente que el legado no debe terminar con el último partido, debe perdurar en las personas, en las ideas y en la innovación”.

El Rector reconoció a los participantes de Code Cup, Startup Building by UAG y The World Cup Day, destacó el papel de los aliados estratégicos y llamó a que los jóvenes mantuvieran la ambición de crear e innovar rumbo al Mundial 2026.

Cooperación internacional

Por su parte, la Cónsul General de Estados Unidos en Guadalajara, Amy Scanlon, dirigió un mensaje sobre cooperación internacional y emprendimiento.

“Qué emoción poder estar aquí en la UAG viendo el resultado de un sueño que nació de una reunión de empresarios. Así como se fueron sumando personas a este sueño, se fueron sumando más y más ideas y así se fue uniendo la industria privada, las universidades y el gobierno, todo con la firme intención de hacer algo bueno por Guadalajara y su gente”, expresó.

La Cónsul afirmó que el impulso de este tipo proyectos fortalece la cooperación entre países de América del Norte en el contexto del Mundial 2026.

Un impulso a la innovación

El Mtro. Juan Carlos Leaño del Castillo, Vicerrector Administrativo de la UAG, afirmó que este evento impulsó la innovación y permitió vivir el espíritu mundialista en los campus de la institución y ofrecer a sus estudiantes, de todos los niveles, la oportunidad de participar en un evento de emprendimiento.

“El objetivo es reinventarse como sistema educativo que trascienda el modelo tradicional de transmisión de conocimiento, conectando a emprendedores desde niveles K12 (de primaria a preparatoria) hasta productos y servicios terminados con inversores, aceleradoras y capital privado”, apuntó.

El Mtro. Leaño del Castillo hizo especial énfasis en el Startup Building by UAG, que este 2026 duplicó el número de proyectos participantes respecto al año anterior, esto gracias al apoyo de los aliados estratégicos con los que se contó en el proyecto.

Trabajo en equipo

La Mtra. Alejandra Aranda Vázquez, Gerente de Comunicación y Emprendimiento de Santander Universidades, resaltó los valores del aprendizaje, perseverancia y trabajo en equipo como los pilares de este evento.

“El día de hoy me gustaría mucho dejarles un mensaje a todos aquellos que participaron: váyanse de esta experiencia con todo el camino que recorrieron para llegar aquí, con todo lo que hicieron, con todo lo que aprendieron, con todo el conocimiento que pudieron absorber en este camino en el que la universidad los acompañó, porque eso es lo más valioso con lo que nos podemos quedar”, afirmó.

A su vez la Dra. Teresa Quintana Rodríguez, Coordinadora de Gestión de la Innovación y Emprendimiento de la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología de Jalisco, felicitó a los participantes por ver una oportunidad en el Mundial de Futbol, más allá de solo un evento deportivo.

“A los ganadores de Code Cup y de Startup Building, su premio no es solo lo que les acabamos de mencionar, sino también todo lo que no se ve, como las horas de desvelo, los prototipos que no funcionaron, las discusiones en equipo, la frustración de los errores y la decisión de volver a intentarlo”, comentó.

La representante estatal reconoció el trabajo de jurados, docentes y equipos participantes, y sostuvo que la innovación en Jalisco se fortalece mediante alianzas entre gobierno, universidades y emprendedores.

En el evento también estuvo la Directora de Emprendimiento de Zapopan, Mtra. Andrea Camila Galván, quien resaltó la importancia de la colaboración entre instituciones públicas y privadas.

“En el Gobierno de Zapopan apuntamos a políticas públicas que generen este ecosistema para los emprendedores, donde podamos darle las oportunidades realmente a los jóvenes y mujeres y hombres que residen en Zapopan”, expuso.

La funcionaria destacó que las soluciones presentadas podrían recibir atención internacional por el contexto del Mundial 2026 y señaló que el municipio impulsará políticas públicas para fortalecer el ecosistema emprendedor.

Realizan panel de futbol y emprendimiento

Como parte del evento, se realizó el panel “De la cancha al ecosistema emprendedor”, moderado por el Mtro. Juan Carlos Leaño del Castillo, Vicerrector Administrativo de la UAG, en el cual participaron los ex futbolistas Pavel Pardo y Oswaldo Alanís, quienes hablaron sobre su experiencia en el futbol y en el emprendimiento.

Como parte del programa se presentó la pasarela «Chilena Fashion Show», donde alumnos de la Licenciatura en Negocios de la Moda e Imagen de la UAG mostraron 20 vestuarios inspirados en elementos futbolísticos. Además, el evento contó con diferentes activaciones para los asistentes y la participación del Departamento de Arte y Cultura de la UAG.

Con el evento Beyond The World Cup 2026, la UAG reafirma su compromiso de impulsar la innovación, emprendimiento y el desarrollo del talento joven en Jalisco, enmarcado este año en el Mundial de Futbol.