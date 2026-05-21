Entregan Pepe Saldívar y Susana Barragán aula didáctica en fraccionamiento Hípico

Zacatecas, Zac.- Como resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno de David Monreal, el Ayuntamiento de Guadalupe a cargo de Pepe Saldívar y la Asociación de Padres de Familia y gracias a la gestión de Susana Barragán se llevó a cabo la entrega de un aula didáctica en el Jardín de Niños “Miguel Hidalgo y Costilla”, obra que fortalecerá las condiciones educativas y el desarrollo integral de las y los estudiantes.

Esta nueva infraestructura permitirá que las niñas y niños cuenten con un espacio digno, seguro y adecuado para recibir sus actividades académicas, contribuyendo así a mejorar el entorno escolar y brindar mayores oportunidades de aprendizaje desde la educación preescolar.

Durante su intervención el presidente Municipal Pepe Saldívar, destacó que esta acción es muestra del compromiso conjunto entre la secretaria de Educación Gabriela Pinedo, a quien agradeció en su representación a Armando Delgadillo, Subsecretario Académico y señaló que seguirá atendiendo las necesidades prioritarias de las instituciones educativas del municipio.

“Es donde tenemos que invertir, es donde están las bases, con nuestra niñas y niños porque ellos no solamente son el futuro, son el presente, hay que invertir en la educación a quien nos toca estar en el gobierno debemos entender que lo principal es la educación”, afirmó.

Asimismo, la Diputada Local Susana Barragán agradeció al primer edil y mencionó que gracias a su buena gestión las finanzas en el municipio están cada vez más sanas, lo cual permite realizar este tipo de acciones para beneficio, bienestar y seguridad de la niñez guadalupense.

Por su parte la directora del Jardín de Niños “Miguel Hidalgo y Costilla”, María del Socorro Mercado Luna, recordó que desde el año 2025 la escuela ha sido beneficiada con innumerables aportaciones entre las que destacan la construcción de una barda perimetral, obra fundamental para reforzar la seguridad de las y los alumnos, así como para ofrecer mayor tranquilidad a madres y padres de familia.

Cabe mencionar que en agradecimiento dos alumnas le regalaron al primer edil un libro para su hija Camila, el cual recibió muy contento y agradecido por tan significativo detalle.

Con este tipo de acciones los gobiernos estatal y municipal, continúan impulsando proyectos que mejoran la infraestructura educativa y fortalecen las condiciones de desarrollo para futuras generaciones.

A este evento asistieron el Regidor Francisco Solís así como, Pablo Arenas Velázquez, Subsecretario de Educación Básica; Gerardo de Jesús Flores Coronado, en representación de María de la Luz Méndez López, Directora de los Servicios Educativos Regio 10 estatal y federal; Jefa de Sector Número Dos, Imelda Sánchez López y de la Zona 64, Rosa Martínez Esquivel.