Ofrecen evaluaciones de autismo estandarizadas gratuitas

Zacatecas, Zac.- Con la finalidad de promover el progreso integral, la equidad en el acceso a la salud y la plena inclusión social de todas las personas, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario estatal David Monreal Ávila, a través del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad (Incluzac), realiza evaluaciones integrales del neurodesarrollo mediante el uso de pruebas estandarizadas y psicométricas, dirigidas a niños, adolescentes y adultos.

Como parte de la Agenda del Progreso 2026, con estas acciones, que se ofrecen de forma gratuita a la ciudadanía, se pretende asegurar que las personas neurodivergentes tengan un perfil de desarrollo actualizado para garantizar sus derechos, apoyos y continuidad terapéutica.

El departamento de atención psicológica del Incluzac ofrece evaluaciones integrales del neurodesarrollo, mediante el uso de pruebas estandarizadas de manera gratuita.

Estas evaluaciones permiten identificar características asociadas al trastorno del espectro autista (TEA), así como valorar áreas fundamentales del desarrollo, entre ellas, la interacción social, la comunicación, el comportamiento, las habilidades adaptativas y el funcionamiento emocional.

Asimismo, se evalúan capacidades intelectuales y cognitivas, incluyendo atención, memoria, razonamiento y otras funciones neuropsicológicas relevantes.

En el caso de niñas y niños menores de seis años, se llevan a cabo evaluaciones específicas del neurodesarrollo para valorar aspectos como la motricidad gruesa y fina, el lenguaje, el desarrollo cognitivo, la socialización y otros hitos del desarrollo infantil.

El Incluzac tiene el compromiso de brindar evaluaciones profesionales, objetivas y basadas en evidencia científica, que contribuyan a la comprensión de las fortalezas y necesidades de cada persona. El propósito es generar información útil para favorecer su desarrollo, inclusión, bienestar y calidad de vida.

A través de Incluzac, la administración estatal continúa la generación de políticas públicas que aseguren el acceso de todas las personas a todos los espacios en igualdad de condiciones. Se implementan evaluaciones integrales sobre trastornos del neurodesarrollo, lo que permite la detección oportuna del trastorno del espectro autista.

Quienes tengan interés en acceder a evaluaciones podrán acudir al departamento de atención psicológica de la dependencia, ubicado en el Edificio K de Ciudad Administrativa, o llamar a los teléfonos 4924915088 y 89, extensión 46112 para obtener mayor información.