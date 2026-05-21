Participa Obispo en Mesa Estatal de Construcción de Paz

Zacatecas, Zac.- Como parte de las acciones permanentes para consolidar estrategias de seguridad y fortalecer la tranquilidad de las familias zacatecanas, el Gobernador David Monreal Ávila encabezó la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz de este jueves, con la participación de autoridades religiosas.

En esta reunión participó Sigifredo Noriega Barceló, obispo de la Diócesis de Zacatecas, quien se sumó al diálogo y al esfuerzo colectivo orientado a la construcción de entornos de paz y al fortalecimiento del tejido social en el estado.

El Gobernador David Monreal destacó la importancia de integrar distintas voces y actores sociales en la construcción de estrategias que permitan avanzar en la pacificación de Zacatecas, por lo que reconoció la contribución que diversos sectores realizan para fortalecer la cohesión social y la convivencia comunitaria, siempre bajo el respeto a la laicidad, la pluralidad y las instituciones.

Remarcó que estas acciones forman parte de la estrategia impulsada durante el Año del Progreso 2026, orientada a mantener la coordinación institucional y fortalecer las condiciones de seguridad, paz y bienestar para las y los zacatecanos.

El Obispo Sigifredo Noriega Barceló señaló la importancia de mantener canales de comunicación y colaboración entre instituciones y sectores sociales para impulsar acciones orientadas al bienestar colectivo y al fortalecimiento del tejido social.

Destacó que la participación de distintos actores sociales permite generar entornos de mayor cercanía, corresponsabilidad y atención a las necesidades de la población, con énfasis en el diálogo y la suma de esfuerzos para contribuir a mejores condiciones de convivencia.

Asimismo, se resaltó la relevancia de establecer mecanismos de coordinación que permitan fortalecer acciones de carácter social y comunitario, con una visión enfocada en el bienestar de las familias zacatecanas y la construcción de entornos más seguros y armónicos.

En el encuentro también participaron integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y representantes de distintos sectores, entre ellos los presbíteros José Manuel Félix Chacón, Aurelio Ponce Esparza, Alfonso Padilla Garay, Ángel de Jesús Reza Esparza y José Luis Ramírez Sánchez.