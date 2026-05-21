Tecos cierra la temporada regular con victoria y se alista para los playoffs

El conjunto de la UAG se enfrentará a los Rojos de SLP el próximo sábado a las 16:00 horas en la semifinal de la Liga Juvenil de Primavera de la FADEMAC

Los Tecos de futbol americano, de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), se impusieron de local a Lions de Guanajuato en la última semana de la temporada regular de la Liga Juvenil de Primavera de la FADEMAC, con un marcador de 41-6.

Con esta victoria, el equipo de la UAG se ubicó en el segundo lugar de su grupo y ahora se enfrentará a los Rojos de San Luis Potosí, equipo al que ya venció en la temporada regular. En el otro partido de esta ronda se enfrentarán el primero y cuarto lugar de la temporada regular: Diablos del Sol Aguascalientes contra Jaguares de Colima.

Desde el principio del juego, Tecos marcó el ritmo del encuentro y logró su primer gol de campo y touchdown durante los primeros minutos del primer cuarto.A pesar de los esfuerzos de la defensa de Lions, la brecha con el conjunto emplumado volvió a crecer, lo que dejó un marcador de 28-0 para el medio tiempo.

No fue hasta el tercer cuarto que la ofensiva del equipo de Guanajuato tuvo una apertura para lograr su primera y única anotación del encuentro.

Durante el último periodo del partido, Tecos reafirmó su posesión sobre el balón, impidiendo la mayor cantidad de posesiones por parte de Lions, terminando así con un marcador final de 41-6.

¡Listos para la semifinal!

El partido de la semifinal entre Tecos y Rojos de SLP se jugará el próximo sábado 23 de junio en punto de las 16:00 horas en el “Campo 23 de Octubre” de la UAG.

Durante la temporada regular, Tecos perdió solamente un partido contra Diablos del Sol Aguascalientes. Tecos ganaba ese encuentro con marcador de 32-31 y en la última jugada del partido el mariscal del equipo hidrocálido, ya desbalanceado por un defensivo local, lanzó desesperado un pase largo que fue completado dentro de las diagonales por uno de sus compañeros.

Esa jugada, finalmente, le costó a los Tecos el liderato de la competencia, aunque después ganaron tres partidos consecutivos. Por lo pronto, el equipo de la UAG recibirá el sábado a los potosinos que, después de ser líderes durante varias jornadas, se cayeron en sus dos partidos finales; uno fue precisamente contra los Tecos, un partido que ganaron los autónomos por 31-10.

En la tabla de la temporada regular, Aguascalientes y Tecos quedaron empatados con 6-1, pero los hidrocálidos quedaron de líderes por el criterio de desempate, que fue el partido entre ambos que ganaron los Diablos del Sol. En tercer lugar, finalizaron los Rojos de San Luis Potosí, con 5-2; cuarto, Jaguares de Colima (4-3), quinto, Tigres de Tepic (3-4) y sexto, Leones Negros de la UdeG con dos ganados y cinco perdidos.