El monrealismo va a gobernar Zacatecas en 2021: Saúl Monreal

Zacatecas, Zac.- “La verdad es innegable. Hay en Zacatecas un movimiento monrealista desde el 98; tiene presencia estatal y se los garantizo: el monrealismo va a gobernar Zacatecas en 2021. Por eso hay reacciones naturales y es parte de lo que se está haciendo. Es un movimiento social; no fue ni político, donde se involucraron en la batalla que dio Ricardo Monreal contra el gobierno federal, estatal y municipal muchos sectores”.

Así lo aseguró Saúl Monreal Ávila, alcalde de Fresnillo, quien agregó que “desde el aseador de calzado, amas de casa, comerciantes y todos coincidieron en que para transformar Zacatecas y avanzar era a través de la figura de Ricardo Monreal; se convirtió en un fenómeno social”.

Añadió que por estos días aún se encuentra hijos “de aquéllos líderes sociales que acompañaron a Ricardo y se acuerdan con nostalgia y mucho cariño porque ese movimiento social cumplió las expectativas, ya que muchas de las carreteras, como la Varela Rico, desde con Ricardo Monreal no se habían pavimentado las calles”.

Lo mismo sucedió en Rancho Grande, Plateros y otras comunidades, donde se dio un impulso muy grande a su desarrollo, aseguró el presidente municipal de Fresnillo. “Por eso la presencia del monrealismo en este momento, y es innegable la presencia.

Todos están en la mira la expresión del monrealismo, más allá, incluso, de partidos políticos y hay una presencia real en todo el estado”.

Advirtió que en sexenios anteriores se manejó que se quería desaparecer al monrealismo, “pero lo que nunca entendieron aquellos gobernantes es que el monrealismo no era Ricardo Monreal, no era David Monreal, no era Saúl Monreal, sino un movimiento social, y era como si acabaran al aseador de calzado, como si exterminaran a las amas de casa, a los campesinos y a los jóvenes.

El monrealismo está vigente y está listo para dar la pelea en 2021. Vamos a trabajar fuerte para que así sea; la gente lo decidirá, aunque vamos a estar expuestos a noticias falsas que se manejan en redes. Incluso, propuse un pacto de serenidad política y veo la excelente relación que tengo con el gobernador, que muchos priístas o morenistas desearan que rompiera. Con el trabajo en conjunto el que se beneficia es Fresnillo”.