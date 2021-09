Convocan a los zacatecanos a rescatar a la niñez, la juventud y las familias

Zacatecas, Zac.-En gira de trabajo por el municipio de Fresnillo, Sara Hernández de Monreal, presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), convocó a las y los zacatecanos a rescatar a la niñez, la juventud y las familias porque, aseguró, se está debilitando el eje rector y la base de la sociedad.

Señaló que, durante su gestión, va a estar muy de cerca con las madres y padres de familia, con las y los jóvenes y las y los niños, porque quiere fomentar en cada uno de ellos el sentido de responsabilidad y de amor a la patria, a la tierra, a las costumbres, de amor a la gente, la naturaleza y de respeto a la flora y a la fauna de Zacatecas.

Sara Hernández consideró que se está en tiempo de actuar. “No nos esperemos a que sea demasiado tarde, ahorita estamos a tiempo, tomemos de verdad esta oportunidad que la historia nos ha dado”.

Luego de realizar un recorrido de supervisión por los comedores comunitarios de Estación Gutiérrez y Colonia Hidalgo, la titular del DIF Estatal entregó un paquete de 100 árboles para reforestar la comunidad de San Isidro, donados por la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), representada por Karla Goytia de la Torre.

La Presidenta Honorífica dijo que para estas comunidades es muy importante la vegetación, por lo que la entrega de los árboles es el primero de varios compromisos que adquirió con ellos y que cumplirá de acuerdo a sus posibilidades y con base en sus principales necesidades.

“Ese es el compromiso del nuevo Gobierno”, expresó Sara Hernández, quien aseguró que la transformación en Zacatecas no es nada más en temas de seguridad, económicos, de turismo o economía, también “es un compromiso mutuo para salvar nuestro planeta, es nuestra casa, se está acabando, y no lo estamos viendo, no lo vemos hasta que ya es demasiado tarde”, agregó.

Ante las familias de San Isidro y la Presidenta Honorífica del Sistema Municipal DIF de Fresnillo, Lupita Pérez de Monreal, Sara Hernández manifestó que confía plenamente en el Gobernador David Monreal y en que la situación difícil por la que atraviesa Zacatecas, va a ser muy diferente con la nueva gobernanza, “porque cuando un hombre trabaja y cuando trabaja de la mano de los municipios, en este caso al lado de Saúl Monreal, las cosas van a cambiar”.

Expresó que desde el DIF Estatal trabajará de la mano con las autoridades de El Mineral, “porque, ya lo dijo David, Fresnillo será una prioridad porque es el municipio más grande del estado, es el que ha estado más castigado por años y que ha sido abandonado, pero todo ese abandono se acabó porque con trabajo podemos hacer muchas cosas”.