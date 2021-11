Presupuesto de Zacatecas, responderá a necesidades sociales y para recuperar paz social

Zacatecas, Zac.- El Gobernador David Monreal Ávila anunció que, previo a la entrega del Paquete Económico de Zacatecas para 2022, se diseñó un presupuesto pensado en atender las necesidades del pueblo, recuperar la paz, así como lograr desarrollo y bienestar social.

Previo a reunirse en la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de este lunes, el mandatario estatal, en un mensaje a través de las redes sociales, asentó que, empeñado en que haya orden, paz y tranquilidad, entre hoy y mañana se entregará el Paquete Económico de 2022 a la LXIV Legislatura de Zacatecas, mismo que está enfocado a robustecer la política social.

El Gobernador David Monreal adelantó que se privilegiarán los temas de seguridad pública, agua potable, atención a las personas con discapacidad y adultas mayores, pero también a los jóvenes, al campo y al impulso y generación de empleos, que permitan el desarrollo económico.

Mencionó que en este Paquete Económico participativo se contempla, asimismo, un incremento importante en el tema de la infraestructura carretera, porque es urgente reparar, regenerar y construir calles y vialidades en todo el territorio estatal.

Se tendrá, además, un aumento presupuestal para atender de manera seria y responsable el tema del agua potable, que es un derecho humano, pero que actualmente se carece del recurso hídrico para solventar la demanda.

El mandatario anticipó que, en concordancia con la política pública del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de atender a los grupos vulnerables como una prioridad, en conjunto entre el Gobierno de Zacatecas y el de México, tal como se anunció en la reciente visita del mandatario federal, se planea fortalecer el apoyo económico mensual a todas las personas con discapacidad del estado.

De la misma manera, se robustecerá la política social de atención a las personas adultas mayores, por lo que se apoyará a las Casas del Bienestar, donde se brindarán todas las acciones que permitan darles una vida digna a las y los “abuelitos”.

También, al considerar al deporte como una herramienta fundamental para recobrar la paz social, se apoyará a las y los jóvenes con la habilitación y construcción de gimnasios, además de atender los temas de salud, educación y la generación de oportunidades a este sector.

Para lograrlo, el mandatario afirmó que el Gobierno y todas las instituciones públicas deberán “apretarse el cinturón”, porque no habrá más gastos suntuosos, no habrá viajes al extranjero, no habrá sueldos de 300 mil pesos, no habrá camionetas que gastan hasta 100 mil pesos mensuales de gasolina, tampoco habrá viáticos ni pensiones doradas en las dependencias.

Lamentó que el dinero del pueblo se tenga que pagar, en su mayoría, en el sueldo de la burocracia y que, en contraparte, no se atiendan problemas como el abasto de agua potable, la seguridad, el mejoramiento de las escuelas o las carreteras.

El Gobernador dejó en claro que demostrará que sí es posible generar desarrollo económico, pero, para ello, se tendrán que desterrar la corrupción e impunidad, porque, así, se dejarán de hacer gastos innecesarios y se tendrán recursos para reparar calles, brindar agua potable y seguridad a la ciudadanía.

Afirmó que, “con voluntad, con el corazón de su pueblo, con honestidad, manejando bien el dinero y gastando de manera responsable, se puede hacer mucho bien a Zacatecas”.