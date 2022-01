Visión y percepción Visión y percepción

¡PANDEMIA DE PESADILLA!

Por Salvador del Hoyo B.

Zacatecas vive uno de los momentos más críticos de la pandemia del COVID-19. La variante Ómicron ha causado una cadena de contagios impresionante.

Es verdad, esta variante del virus Sars-Cov 2 es mucho más contagiosa pero con menor letalidad, pero la cantidad de contagios que se han presentado, desde hace dos semanas, tienen al borde del colapso a los diversos hospitales.

El doctor Arnulfo Joel Correa Chacón, especialista en Infectología, alertó desde diciembre del año pasado que venía una cuarta ola de contagios en enero y febrero.

Ninguna autoridad realizó estrategia alguna de prevención. Al contrario, permitieron que todos los ciudadanos se relajaran. Eventos masivos (sin filtros sanitarios), fiestas familiares múltiples, ferias regionales y mucha fiesta en antros y restaurantes provocaron lo que estamos viviendo.

Del gobierno federal qué podemos decir. Nunca le han dado seriedad a la pandemia. Desde su inicio (y con meses de alerta, cuándo comenzó en China y se extendió a toda Europa). “Abrácense. No pasa nada”. “Salgan a comer con la familia”, hasta el rechazo que le dio, desde un principio, el doctor Hugo López Gatel, subsecretario del gobierno federal, al cubre bocas.

“Es una gripita”, “es un “covidcito”. “Tómense un tecito”, “pónganse vaporub y tomen paracetamol”, “yo no vacunaré a mis nietos”, son algunas de las fraes que hemos escuchado de quienes tienen la responsabilidad de cuidarnos a todos los mexicanos.

En entrevista con el doctor Jesús Fernández Candelas, presidente del Colegio de Médicos de Zacatecas, nos señaló que la situación que vive el personal médico de todos los hospitales y clínicas, es sumamente preocupante. Muchos se han contagiado. Los que siguen atendiendo se encuentran muy cansados y no se dan abasto con tanto trabajo.

Además han dejado de atender a pacientes de otras áreas (ortopedia, cirugías, etc.). Todo está enfocado a los pacientes COVID.

Personal médico de diferentes instituciones piden a la sociedad que sean empáticos y responsables (a quienes salen a divertirse sin preocupación alguna, ni medir consecuencias). Muchos de ellos se han contagiado y, después, exigen una atención inmediata, aseguran.

Las filas para realizarse pruebas de detección son muy largas, tanto en los laboratorios públicos como en los privados. El Gobierno del Estado ha abierto nuevos módulos para que la gente acuda a ellos a realizarse sus pruebas, de forma gratuita.

En un programa especial que realizamos en Info Tv 9 Zac, el doctor Arnulfo Joel Correa Chacón nos alertó de que esto todavía va para largo. Pueden llegar más variantes del coronavirus y, por eso mismo, todos tenemos que cuidarnos y seguir las medidas sanitarias que todos conocemos. Es importante tomar muy en serio lo que está pasando.

Por cierto, urge vacunar a los niños. Esta nueva variante los está contagiando.