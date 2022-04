Código político

Fresnillo está solo y huérfano

Por Juan Gómez

El pasado seis de febrero de este año 2022, unas camionetas esparcieron los cuerpos de diez personas sin vida en las calles de El Pardillo III, comunidad de Fresnillo, Zacatecas, el municipio que, desde el año pasado, ocupa el primer lugar de percepción de inseguridad entre los ciudadanos del país.

La crueldad en este municipio merodea cotidianamente, tanto en las comunidades como en la zona urbana, en donde las balaceras, ejecuciones, levantones, secuestros, masacres, colgados, feminicidios, son una trágica vida cotidiana.

El Mineral, como popularmente se le denomina también entre la población, ha sido gobernado por tres hermanos del Clan Monreal: Rodolfo, del 2004 al 2007 bajo las siglas del PRD; David lo hizo con el mismo partido, del 2007 al 2010 y Saúl del año 2018 al 2021 y en la actualidad gobierna reelectamente.

A lo anterior habría que agregar el sexenio del Jefe de la Familia, del actual senador Ricardo Monreal Ávila (1998-2004), quien gobernó bajo las siglas del PRD.

Sin embargo las masacres continúan en el municipio de Fresnillo en donde ahora, después de “rafaguear” las viviendas las queman. Este año la demarcación continúa en el lugar número uno nacional de percepción de inseguridad entre los ciudadanos, de acuerdo a la estadística del INEGI.

El escenario de violencia escala en El Mineral, sobre todo por el número de policías ejecutados que, en lo que va del año suman 17 en el estado, de los cuales, cinco han sido asesinados en Fresnillo.

Por cierto, este municipio minero zacatecano que es el más grande del estado y el que mayor aporta al Producto Interno Bruto de la entidad, tiene en la actualidad 240 mil 532 habitantes y una corporación policial municipal de apenas 211 elementos.

Este sábado 16 de abril el comandante Cándido Moreno López, asesinado por un grupo de civiles armados en la comunidad de Plateros, recibió un homenaje póstumo al que solo asistió el presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila. Ninguna otra autoridad envió o publicó alguna condolencia, mucho menos asistió.

En la ceremonia luctuosa, el alcalde Monreal Ávila, exigió a las autoridades estatales y federales no dejar solo a Fresnillo y atenderlo de manera urgente en materia de seguridad y justicia.

Al Fiscal Francisco Murillo Ruiseco le demandó dar la cara y resultados, pues de los cinco policías municipales asesinados, ningún caso ha sido resuelto. No hay detenidos.

En tanto que al Secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín, le reprochó no haber asistido –“aquí debería estar”- mientras que también exhibió las ausencias del director de la Policía Estatal y de la Metropol.

En medio del llanto de los familiares del comandante policíaco, el alcalde Saúl Monreal soltó: “pareciera que los elementos de seguridad en el municipio están solos, pareciera que no hay policía estatal, que no hay Guardia Nacional, que no hay Ejército”.

El presidente municipal fresnillense indicó que, ante este escenario, “ahora es cuando se requiere de la urgente coordinación y respaldo”.

No es la primera vez que el menor de la familia Monreal Ávila evidencia explícitamente la soledad política. El pasado 24 de noviembre de 2021, cuando no fue invitado a la reunión con el presidente López Obrador en la que se daría a conocer el Plan de seguridad Zacatecas II, en una conferencia de prensa afirmó lo siguiente:

“Pareciera que soy un cero a la izquierda. No fui invitado al evento con el Presidente, lo lamento mucho, porque Fresnillo, ustedes lo saben, ayer ocho colgados; yo confío en el Presidente, él sabe lo que vive Fresnillo, es el tema a nivel nacional”.

En aquella ocasión destacó que no había presencia de las fuerzas federales, sin importar que en los últimos días se habían acumulado más de 30 asesinatos.

Las contradicciones del gobernador David Monreal han sido las constantes durante los siete meses de su incipiente administración.

El 15 de septiembre de 2021 el gobernador Monreal Ávila afirmó durante la toma de protesta de su hermano en el Centro de Convenciones de Fresnillo:

No voy a titubear ni a regatear mi respaldo al municipio de Fresnillo, llegó la hora de la verdadera transformación.

No lo dejen solo, como solo no lo dejaré, dijo enfático a los fresnillenses congregados en la ceremonia política.

Y afloró su otrora frase favorita: amor con amor se paga…

Motivado, el reelecto presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila respondía:

Tú sabes que siempre tendrás en mí a tu más leal aliado para construir juntos un mejor municipio y un mejor estado.

La realidad es otra. David Monreal ha dejado solo a su hermano, como dejó a los maestros que lo apoyaron en campaña, a los jubilados, a cientos de burócratas que despidió sin respetar sus derechos laborales ni su dignidad, como dejó a muchos de sus seguidores y colaboradores en el proceso electoral.

El alcalde de Fresnillo está obligado a seguir su camino, su ruta; a construir su espacio político y a generar su propia estructura operativa, si quiere sobrevivir en la política.

Duerme con el enemigo en la familia.

Al tiempo.

