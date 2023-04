Inicia Foro Rock en el FCZ 2023

Zacatecas, Zac.- Con la presencia musical de las alineaciones locales Senderos, Nuclear Demolition y Pena de Muerte, dio comienzo, en el Jardín de las Esculturas “Francisco de Santiago” del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) “Ramón López Velarde”, el Foro de Rock Zacatecano del Festival Cultural Zacatecas 2023.

La tarde de rock inició con la presencia de la banda fresnillense Senderos, que compartió temas como Laberinto, Madre de la Oscuridad, Luz en la Oscuridad, No Temas y Silencio Eterno, por mencionar algunas.

Este concierto fue una muestra de la variedad de estilos que se pueden conseguir, dentro del género, desde canciones pesadas con tintes de metal extremo, influenciadas en el rock progresivo con compases amalgamados o compuestos con métricas irregulares.

Posteriormente, se presentó Nuclear Demolition, agrupación conformada por José Alfredo Martínez Rodríguez, en la batería; Jesús Israel López Velázquez, en la guitarra; Pedro Becerra Chávez, en la voz y bajo, y José Antonio Saucedo Soto Guitarra, quienes con su estilo y música continuaron con la tarde de rock.

Canciones como Civilization Of Power, Silent After War, Whistle of Death, Thrash Excess & Violence y Fx- 05 fueron algunas de las que eligieron para su público del Festival Cultural Zacatecas (FCZ) 2023.

La tarde de rock en este espacio concluyó con la participación de Pena de Muerte, que hizo un recorrido musical que abarcó canciones ya consideradas clásicas entre la escena zacatecana del rock, así como material inédito que formará parte de su nueva producción discográfica.

Este jueves de actividades culturales del Festival de los zacatecanos, en el Auditorio Juan García de Oteyza, del Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, se llevó a cabo el recital de música de cámara a cargo de Duo Saori, con un repertorio que integró piezas de Nikita Koshkin, Mario Castelnuovo-Tedesco, Malcolm Arnold y Guido Santórsola.

En el Teatro del Seguro Social, que en esta edición del FCZ se retoma como importante foro de las artes escénicas producidas por zacatecanos, se presentó la puesta en escena “Transitar”, a cargo de La Ciénega Teatro, con la dramaturgia y actuación de Iván Guardado, así como la dirección junto con Noé Germán.

La puesta en escena se realiza a partir del discurso de Aristófanes sobre el origen del amor, en “El Banquete”, de Platón. El tema es el amor, cómo se origina, la búsqueda del mismo y el planteamiento de seres completos o incompletos a causa de éste. El monólogo estuvo a cargo de Iván Guardado, quien contó la historia de una pareja y los acontecimientos en torno a su ruptura.