Guadalupe vivirá una gran fiesta cultural con el Festival Artístico 2026

Zacatecas, Zac.-Ya está todo listo para la realización del Festival, Cultural y Artístico de Guadalupe, en su edición 2026, mismo que se llevará a cabo en el escenario Cesantoni, ubicado en el Jardín Juárez, así lo dio a conocer el Presidente Municipal, Pepe Saldívar.

Acompañado de la Síndica Analí Infante, así como de las y los regidores, además del coordinador del Festival, Raúl Guerrero, el alcalde guadalupense anunció que del 3 al 9 de agosto volverá una de los eventos más esperados al Pueblo Mágico.

“Tendremos espectaculares conciertos de talla nacional e internacional del día 3 al 9 de agosto, también tendremos ciclos de cine, vamos a continuar con los talleres, con los recorridos en las comunidades, mismas que son las favoritas de familias y turistas”

“Como lo hacemos cada año, le preguntamos a la gente el género musical que les gustaría presenciar en el escenario Cesantoni y con base a eso, se determinó este programa”, indicó el edil.

Las presentaciones en el escenario Cesantoni son: El día 4 de agosto, la reina del Pop, María José; el 5 de agosto Rucos Night y Fonica; con canciones del recuerdo, el 6 de agosto se tendrá encuentro de sonoras con la Santanera y Dinamita, respectivamente; el 7 de agosto, dos grandes exponentes del regional mexicano, Grupo Palomo y el Terre de Jerez; el 8 de agosto se vivirá el reencuentro de la banda de rock en español, Fobia; para cerrar el día 9 de agosto se contará con la presentación de los Cadetes de Linares y el Poder del Norte.

Asimismo, del 7 al 9 de agosto se realizarán ciclos de cine, danza y teatro, tanto en el Museo de Guadalupe, con la anuencia y colaboración del Director Víctor Jasso, así como en el propio Jardín Juárez.

Por su parte, el organizador del Festival, Raúl Guerrero, aseguró que se espera una gran afluencia de personas de diversas partes del Estado, de México, incluso de otras partes del mundo, lo cual generará una importante derrama económica en el municipio.

Finalmente, Pepe Saldívar invitó a toda la sociedad de Guadalupe y en general a que visiten el Pueblo Mágico para que disfruten de este Festival Cultural y Artístico, con espectáculos para toda la familia.