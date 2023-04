AMLO y sus compromisos con Zacatecas

Visión y percepción

Por Salvador del Hoyo B.

Zacatecas, Zac.-Los compromisos del presidente, Andrés Manuel López Obrador, durante su visita a Zacatecas fueron: ayudar al Gobernador a garantizar sus pagos all magisterio; concluir la autopista a Ags., con 800 mdp (también para el arreglo de más carreteras) y regresar la paz y seguridad a nuestra entidad.

Estos anuncios los hizo durante la inauguración del Hospital de la Mujer en Fresnillo, donde estuvo acompañado por el gobernador, David Monreal Ávila, Zoé Robledo, director general del IMSS y el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila.

A poco más de año y medio de concluir su mandato, López Obrador volvió a reiterar que se sigue trabajando para que los zacatecanos y el país, vuelvan a vivir con tranquilidad, pero ¿Le alcanzará el tiempo? Por supuesto que lo deseamos.

Y volvió a insistir que los momentos de violencia que se viven, son herencia de los anteriores gobiernos.

Durante el evento que se realizó en el nuevo Hospital de la Mujer de Fresnillo, destacó la presencia de un grupo de personas, familiares de desaparecidos, quienes gritaban a todo pulmón que no les han ayudado a encontrar a sus seres queridos.

Le reclamaron que solamente cuando son familiares de militares o personajes «importantes» hacen todo lo posible por encontrarlos con resultados positivos. Los reclamos fueron airados durante todo el evento.

López Obrador les respondió que los entendía y que se hacían todos los esfuerzos por responder a sus demandas. Insistimos, a cuatro años y medio no ha logrado que su «estrategia» contra la inseguridad haya funcionado.

¿Cumplirá con los compromisos con Zacatecas? Necesitamos que cumpla su palabra.

Además, ya va de salida y cada vez le queda poco tiempo.

La sociedad exige resultados en estos temas, principalmente el de seguridad.