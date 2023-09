Investigadora invita a formar parte del XIV Congreso Internacional de Política Económica

Zacatecas, Zac.- Será en el mes de diciembre, cuando se lleve a cabo el 14º Congreso Internacional de Política Económica (ICOPEC), del cual formará parte la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) en este evento en formato híbrido, y al cual asistirán ponentes de países de Europa, Asia y América.

Entre los países participantes se encuentran Grecia, India, Londres, Corea del Sur, Turquía, Bulgaria, y Reino Unido, volviendo este congreso, un tipo de foro que permita a la comunidad universitaria hacer presencia a nivel mundial, y a su vez socializar las investigaciones que se realizan dentro de la Universidad Autónoma de Zacatecas y en nuestro país”, destacó la colaboradora de este congreso, la docente investigadora de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo (UAED), Armida Concepción García.

Al respecto, hizo una atenta invitación a la comunidad docente a que participen con sus investigaciones sobre los ejes temáticos: “Factores y dinámica de la inflación”, “Choques de desempleo, pobreza y desigualdad socioeconómica”, “Politización de la desigualdad”, “Calidad Institucional, capacidad administrativa y desarrollo”, “Big data, Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas (loT) y Medio Ambiente”

Sobre las universidades asociadas, dijo la investigadora universitaria, son: la Universidad de Ankara, la Universidad de Beykoz, la Asociación Griega de Economía Política, la Universidad Técnica de Georgia, IRES Piemonte, el Kinnaird College for Women, la Universidad de Mármara, la Universidad Panteion, la Pontificia Universidad Católica de Perú, la Universidad de Silesia, la Universidad Técnica de Ostrava, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad de Belgrado, la Universidad VUZF, la Universidad Manisa Celal Bayar y la Universidad Westminister, Reino Unido (UK).

En su décimo cuarta edición, serán ocho los ponentes que desarrollarán sus conferencias, entre ellos la investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Armida C. García; el docente del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Humberto Merritt; la especialista de Georgia Technical University, Emilia Alaverdov, y la docente the executive secretary of the International Development Economics Associates (IDEAS) en India, Jayati Ghosh.

También participarán investigadores de Istambul University, Faculty of Economics, de Turquía; el investigador de la University Westminster en Reino Unido (UK), Farhang Morady Izzettin Önder; el especialista de la University of London, Alfredo Saad Filho, y del KDI School of Public Policy and Management of South Korea, Hun Joo Park.

En México, la docente Armida C. García, es el contacto para los interesados en ser parte de este congreso. Pueden enviar sus trabajos antes del 01 de octubre del presente año al correo [email protected] o mandar mensaje al teléfono 492 146 47 34.