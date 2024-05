Es PNT herramienta de empoderamiento ciudadano y lucha anticorrupción: Fabiola Torres

Zacatecas, 6 de mayo. – En la conmemoración por el octavo aniversario de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) llevó a cabo el panel de discusión titulado «Plataforma Nacional de Transparencia: Una visión desde los estados». En este participó la comisionada presidenta del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), Fabiola Torres Rodríguez, quien enfatizó la trascendencia de esta herramienta en el empoderamiento ciudadano y la lucha contra la corrupción.

«La PNT no sólo sirve al periodismo y al golpeteo político, sino que le da al ciudadano información pública de utilidad para cambiar su entorno, individual o colectivo», expresó Torres Rodríguez. Afirmó que el acceso a la información pública es un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa y transparente, y destacó que desde el IZAI se han atestiguado casos de éxito en las gestiones y exigencias de ciudadanos que inician como solicitudes de información a las autoridades.

Durante el panel también, Ruth Espinoza, comisionada del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), resaltó el impacto de la plataforma en el empoderamiento de la sociedad y la necesidad de socializar su utilidad entre la población para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos ARCO.

Por su parte, Mariela Huerta Guerrero, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (IACIP), enfatizó el papel crucial de la PNT en la prevención y detección de prácticas corruptas al exponer las acciones del gobierno al escrutinio público. Destacó también su contribución al fortalecimiento institucional a través de la promoción de la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

De igual manera Selene Prieto Domínguez, comisionada del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), quien compartió el notable incremento en el uso de esta herramienta en Chihuahua y su impacto en el ejercicio del acceso a la información, pues su uso mostró un aumento del 40% en comparación con el anterior sistema conocido como Infomex.

Por su parte Guadalupe Ramírez Peña, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), reconoció la importancia de mantener una plataforma como la PNT, aunque señaló los desafíos económicos y técnicos que enfrentan los organismos garantes para su implementación y actualización.

Durante el evento también se anunciaron próximas mejoras a esta herramienta, por parte de la comisionada nacional Julieta Del Río Venegas, quien destacó la evolución continua de la plataforma y anunció la próxima fase de su reingeniería, programada para agosto.

Esta etapa, afirmó, incluirá un nuevo sistema de solicitudes, y Zacatecas será parte del grupo piloto, proporcionando retroalimentación para su lanzamiento a nivel nacional. Del Río Venegas subrayó que esta reingeniería se llevará a cabo con el talento interno del INAI y los estados en este grupo, evitando la contratación externa y aprovechando así los recursos disponibles.

La comisionada presidenta del IZAI, Fabiola Torres Rodríguez, finalizó su participación subrayando que “dicen que el INAI y los organismos garantes de transparencia son caros, sin embargo, lo caro es la corrupción, caro es no atender la sociedad, no escuchar qué le duele y qué necesita el ciudadano y no saber a dónde dirigir los programas y apoyos sociales”, señaló.