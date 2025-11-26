Premian a ganadores de concurso de fotografía de Día de Muertos

Zacatecas, Zac.- El Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, reconoció el talento de las y los ganadores del Concurso de Fotografía del Festival de Día de Muertos Zacatecas 2025, certamen que destacó la sensibilidad de quienes lograron capturar la magia de esta celebración.

En la categoría “Momentos, personajes y postales del Gran Desfile”, el primer lugar fue otorgado a Gabriela Sánchez Inostroza, por su obra “Herencia en Neón”, una imagen vibrante que refleja el espíritu contemporáneo del desfile.

El segundo lugar correspondió a José Leonardo Moreno, con “Bailando entre Calaveras”, mientras que el tercer lugar lo obtuvo Federico Martínez Rodríguez, gracias a “Catrina Roja”, una pieza que resalta la fuerza visual del personaje icónico del Día de Muertos.

Esta categoría también reconoció, con mención honorífica, a Mónica Trueba Vázquez, autora de “Niña Wixarika”, por su emotivo retrato de la tradición viva en las nuevas generaciones.

En la categoría “Decoración, vivencias, esencia y tradición”, el primer lugar fue para Andrés Herrera, con la obra “Amor Sublime”, destacada por su interpretación poética del ambiente festivo y espiritual.

El segundo lugar recayó en Francisco Manuel López Frausto, creador de “Fila de Mounstritos”, una captura llena de dinamismo y color. El tercer lugar fue para José Manuel Taboada Rodales, reconocido por “Colorido eterno”, una imagen que refleja la belleza cromática de la celebración.

Una mención honorífica fue otorgada a Ana Paula Buenrostro, por “Coronas que esperan tocar el cielo”, una fotografía que transmite la profunda conexión entre tradición y simbolismo.

El Gobierno de Zacatecas y el comité organizador del Festival felicitaron calurosamente a todas y todos los galardonados; agradecieron la participación de quienes, con su visión artística, enriquecieron este encuentro cultural, que honra la memoria colectiva y mantiene vivas nuestras tradiciones.