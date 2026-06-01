Entregan premios estatales de Ciencia Tecnología e Innovación y José Árbol y Bonilla

Zacatecas, Zac.- Con un amplio reconocimiento al Gobernador David Monreal Ávila por el respaldo que brinda a la investigación y la innovación como motores del progreso en el estado, Juan Carlos Martínez Orozco y Luis Adrián de Jesús González, recibieron el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2025 y el Premio Estatal “José Árbol y Bonilla” al Talento Joven Científico 2025, respectivamente.

Ambos galardones, que otorga el Gobierno del Estado, a través del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), fueron entregados por el Secretario de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo, en representación del Gobernador David Monreal Ávila, acompañado por el Director General del Cozcyt, Hamurabi Gamboa Rosales.

“En Zacatecas creemos en la ciencia, en el conocimiento, en nuestras universidades, en nuestros centros de investigación y, sobre todo, en nuestros jóvenes”, afirmó Le Roy Barragán.

Hamurabi Gamboa refirió los avances en el número de zacatecanos que forman parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), en la formación de talento altamente especializado, a través del reconocimiento de programas de posgrado, el acceso a becas para estudios de maestrías y doctorados, así como el apoyo económico para estudiantes de nivel superior.

Los avances, dijo, que han caracterizado a esta administración, permiten vislumbrar un mayor acceso a la participación de niñas, niños y jóvenes zacatecanos, a quienes se dirigió: “vean en los galardonados un ejemplo de que los sueños sí se pueden alcanzar; con esfuerzo, disciplina, educación y perseverancia es posible contribuir al desarrollo del estado, de nuestro país y el mundo”.

“El verdadero valor de invertir en ciencia, tecnología e innovación es transformar vidas y abrir caminos de esperanza”, añadió el Director General del Cozcyt.

Con esta entrega se reinauguró formalmente el Auditorio Marie Curie, del Consejo, que fue modernizado con una inversión superior a 1 millón de pesos y se encuentra listo para recibir a los cerca de 35 mil usuarios anuales, de los sectores educativo, académico, tecnológico y gubernamental, que lo han convertido en su sede.

También participó en esta ceremonia, Lorena Jiménez Sandoval, secretaria general de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ); así como titulares de secretarías del Gobierno del Estado, representantes de institutos y universidades tecnológicas, docentes e investigadores.