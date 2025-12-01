Orquesta de Cámara de Zacatecas ofrece concierto

Zacatecas, Zac.- La sala principal del Teatro Fernando Calderón se convirtió en un portal sonoro hacia los mundos más emblemáticos del cine fantástico y de ciencia ficción, tras el repertorio que ofreció, en dos funciones, la Orquesta de Cámara del Estado de Zacatecas, conformado por algunas de las bandas sonoras de Harry Potter, Star Wars, The Lord of the Rings e Interstellar, en una velada de emoción y virtuosismo.

Bajo la batuta del director artístico invitado Anderson Rodrigues da Silva, la orquesta desplegó una interpretación sólida y sensible, capaz de recrear atmósferas épicas, introspectivas y profundamente cinematográficas, en las que Rodrigues da Silva, actual director artístico de la Orquesta Filarmónica de Aguascalientes y de la Orquesta Aguascalientes Esperanza Azteca Bonaterra, demostró dominio técnico y un estilo interpretativo que favoreció la claridad, el balance y la expresividad orquestal.

Su trayectoria, que abarca colaboraciones en México y Brasil con agrupaciones como la Orquesta y Coro de la Escola de Música Bsb Musical o la Big Band Oficial Aguascalientes, además de su reciente participación en el festival TROMBONTEPEC 2025, quedó reflejada en una dirección madura y precisa.

Formado en instituciones como la Universidade de Brasília y la Université Laval, Rodrigues da Silva aportó una lectura fresca al repertorio, logrando que cada suite fuera recibida con entusiasmo.

La Orquesta de Cámara del Estado de Zacatecas, fundada en 2014 y conformada por 50 músicos residentes en la ciudad, reafirmó su calidad artística y su creciente versatilidad, y que desde su creación se ha situado como un espacio vital para la interpretación y difusión de la música clásica, mexicana y contemporánea, colaborando con directores y solistas de renombre nacional e internacional.

En esta ocasión, la agrupación mostró plenitud técnica y cohesión, que respondió con precisión a los matices y dinámicas propuestos por el director invitado. El público, a su vez, reconoció con aplausos un programa que, además de despertar nostalgia, celebró la capacidad de la música sinfónica para narrar historias y suscitar emociones profundas.