Participan Estudiantes de Canto e Instrumento UAZ en sesión de radio “Arte para Convivir”

Zacatecas, Zac.- Durante el segundo semestre del año, las y los estudiantes de la Licenciatura en Canto e Instrumento de la Unidad Académica de Artes (UAA) de la Universidad autónoma de Zacatecas (UAZ), han participado activamente en la creación de contenidos para el espacio radiofónico “Arte para Convivir”, como parte de su servicio social. Esta experiencia ha representado un valioso puente entre su formación académica y la divulgación cultural dirigida a la comunidad.

En este proyecto, los jóvenes desarrollan y fortalecen habilidades comunicacionales, tales como la redacción de guiones, la capacidad de síntesis, la expresión oral y la mediación cultural. A través de estas prácticas, contribuyen a la formación de públicos para la música académica, acercando estas expresiones artísticas a oyentes con distintos niveles de conocimiento y sensibilidad musical.

Como parte de su participación, los estudiantes investigan y dialogan sobre intérpretes reconocidos, figuras que han marcado la historia interpretativa a nivel internacional y cuyas aportaciones continúan influyendo en las generaciones actuales. De igual forma, ponen en valor a compositores que han quedado relegados en la memoria histórica, recuperando sus obras y resaltando su importancia dentro del desarrollo del repertorio académico.

Además, abordan temas vinculados a la historia de la música, contextualizando movimientos estéticos, escuelas compositivas y periodos artísticos que permiten al público comprender el significado de cada pieza. También analizan obras que desempeñaron un papel crucial en la evolución de la música clásica a nivel internacional, explicando su impacto, sus innovaciones y la manera en que dialogan con otras manifestaciones artísticas.

Esta colaboración no sólo refuerza el trabajo interdisciplinario y colaborativo entre estudiantes, docentes y el equipo de producción del programa, sino que también ofrece un espacio real donde convergen la práctica artística, la investigación histórica y la divulgación cultural.

Con iniciativas como “Arte para Convivir”, la Unidad Académica de Artes reafirma su compromiso con una formación que trasciende lo técnico e impulsa a sus estudiantes a convertirse en intérpretes con pensamiento crítico, sensibilidad social y capacidad para comunicar y compartir el valor de la música académica con la comunidad.