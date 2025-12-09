Comparte Alquimia Teatral divertida pastorela

Zacatecas, Zac.- En el marco de la programación artística del Festival de Luces 2025, que el Gobierno del Estado realiza, a través del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) “Ramón López Velarde” y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), tuvo lugar la puesta en escena “Chona, China, Chayo y los diablos suatos”, una divertida pastorela presentada por Alquimia Teatral, en Plaza de Armas.

La obra, interpretada por actrices y títeres, que se suma a la Agenda del Bienestar, instaurada por el Gobernador David Monreal Ávila, narró las aventuras de tres ingeniosas pastorcitas dotadas de superpoderes, quienes emprenden una travesía rumbo a Belén para conocer y adorar a El Salvador.

En su camino, aparecen los peculiares “diablengues”, personajes que, lejos de cumplir con la tarea de hacer travesuras, terminan generando un “doble milagro”: ayudar a la Sagrada Familia a sobrellevar la fría noche en un ambiente cálido y lleno de compañía.

El montaje corrió a cargo de la compañía zacatecana Alquimia Teatral, dirigida por Antonio Dena, un colectivo surgido en 2023 como espacio de creación interdisciplinaria, cuya misión es transformar el entorno a través del arte y la promoción de la cultura de paz.

Su visión se centra en generar espectáculos familiares que inviten a la reflexión, fomenten la convivencia y permitan resonar, resistir y transmitir experiencias y conocimientos desde diversas miradas.

El elenco estuvo conformado por Paola Rincón, Cristina Delijorge, Lesli de León, David Dena y Antonio Dena, quienes dieron vida a una propuesta escénica fresca y cercana al público infantil y familiar.

La presentación se sumó al repertorio que Alquimia Teatral ha construido desde su fundación, integrado por obras como el monólogo “Nadie sabe que soy un superhéroe”, “Mininas al rescate”, de títeres, “Las charras de Juana”, espectáculo de narración oral teatralizado, y “Macario”, de títeres, con el que ha reafirmado su compromiso con el arte escénico local y con la creación de espacios para la imaginación, el juego y la reflexión comunitaria.