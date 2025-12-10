Organiza CECIUAZ Festival Navideño

Zacatecas, Zac.- Con el propósito de ofrecer un espacio festivo y alegre que honre las tradiciones decembrinas, el Centro Educativo de Cuidado Infantil de la Universidad Autónoma de Zacatecas (CECIUAZ) llevó a cabo con gran éxito su “Festival Navideño”.

El patio principal del centro se transformó en un escenario vibrante y lleno de atmósfera invernal, donde los pequeños universitarios fueron protagonistas de una emotiva jornada que reunió a padres de familia, docentes y personal administrativo.

Las presentaciones artísticas, inspiradas en la magia de la Navidad, conmovieron al público y fortalecieron el espíritu comunitario.

El programa incluyó coreografías y la interpretación de tradicionales villancicos por los grupos de tercer grado, reflejando la dedicación y el entusiasmo de las niñas, los niños y sus maestras frente a un público orgulloso y participativo.

CECIUAZ reafirma su compromiso con la formación integral de los pequeños universitarios, promoviendo el arte, la cultura y los valores de convivencia que enriquecen la vida universitaria y familiar.