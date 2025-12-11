Entregan estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico Zacatecas 2025

Zacatecas, Zac.- En un ambiente de celebración y compromiso con la comunidad artística, este día se llevó a cabo la entrega de los Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico de Zacatecas 2025, en la Sala Hermanos de Santiago del Centro Cultural Ciudadela del Arte, evento que reunió a las y los artistas y creadores seleccionados en esta edición, marcada por el aniversario número 30 del histórico programa PECDAZ.

La Directora General del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) “Ramón López Velarde”, María de Jesús Muñoz Reyes, encabezó la ceremonia, donde, a nombre del Gobernador David Monreal Ávila, otorgó los reconocimientos a las y los beneficiarios. Destacó la consolidación de esta edición del PECDAZ y la importancia de impulsar proyectos con pertinencia social para Zacatecas.

“Me congratula ver consolidada esta edición de los 30 años del programa y, sobre todo, ver los rostros de quienes seguirán alimentando a Zacatecas con proyectos culturales de gran valor para nuestra sociedad. Muchos de ustedes son nuevos para mí y hoy tengo la oportunidad de conocerlos; sin duda, juntos fortaleceremos el ecosistema cultural del estado”, expresó.

Reconoció el compromiso de las y los creadores con trayectoria, que continúan participando activamente en las convocatorias; destacó que programas como PECDAZ y PACMyC son de los más longevos a nivel federal, y su vigencia se debe al interés y participación constante de la comunidad artística y creativa.

“En Zacatecas, haremos lo propio para mantener y fortalecer este programa. Ojalá para 2026 tengamos buenas noticias con el presupuesto, que aún está por confirmarse, pues de ello dependen muchos proyectos”, señaló.

La titular del IZC reafirmó el respaldo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México al programa, e informó que Zacatecas fue bien evaluado durante la reciente Reunión Nacional de Cultura, realizada los días lunes y martes.

Felicitó a las y los beneficiarios del PECDAZ 2025, ya que -dijo- “sabemos que detrás de este reconocimiento hay horas de trabajo. Les espera mucho por hacer, pero este estímulo es también una prueba de confianza en su talento y dedicación”.

En esta emisión fueron entregados cuatro estímulos para la categoría de Adolescentes creadores, en artes visuales, literatura, medios audiovisuales y alternativos y música. Diez fueron para la categoría de Jóvenes creadores, en las mismas disciplinas, y tres más para Creadores con trayectoria, en artes visuales, danza y música.

Este programa es impulsado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Sistema de Apoyos para la Creación y Proyectos Culturales (SACPC), en colaboración con el Gobierno del Estado, mediante el Instituto Zacatecano de Cultura, en beneficio de las y los creadores de la entidad.