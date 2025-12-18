Celebran posada navideña con familias de Guadalupe

Guadalupe, Zac.- En un ambiente de fe, alegría y convivencia comunitaria, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, llevó a cabo la Posada Tradicional en la Iglesia de Nuestra Señora de Loreto, en el municipio de Guadalupe, como parte de las acciones para preservar las costumbres y fortalecer el tejido social.

Con el objetivo de mantener vivas las tradiciones que dan identidad al pueblo zacatecano, la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, encabezó la segunda posada tradicional, acompañada de familias guadalupenses, que se dieron cita para compartir un momento de fraternidad y esperanza.

Durante la celebración, niñas, niños, jóvenes y personas adultas participaron en el tradicional recorrido de la posada, entonaron villancicos y disfrutaron de un ambiente lleno de color, luces y sonrisas.

En beneficio de las familias, se entregaron apoyos invernales, con lo que se reafirma el compromiso del Gobierno de Zacatecas con el bienestar y la protección de quienes más lo necesitan.

La velada estuvo marcada por la calidez humana y la convivencia entre vecinos, elementos que dieron vida a una celebración que fortalece los valores de unidad, solidaridad y respeto.

Con estas acciones, el Gobierno de Zacatecas, a través del SEDIF, continúan el impulso a la realización de actividades que fomentan la convivencia familiar y preservan las tradiciones que unen a la sociedad zacatecana.