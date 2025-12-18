Entregan más de 3 mdp a proyectos comunitarios de PACMyC

Zacatecas, Zac.- Con una inversión conjunta superior a 3 millones de pesos, el Gobierno de Zacatecas y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México entregaron estímulos del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC) 2025, que benefició a 32 proyectos comunitarios en toda la entidad.

En representación del Gobernador David Monreal Ávila, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, destacó que, “además de preservar la cultura, estos proyectos hablan del desarrollo humano que tenemos como personas”.

En referencia a José Vasconcelos, primer Secretario de Educación Pública, afirmó que “un pueblo sin cultura es un pueblo sin alma”, y reconoció que “hoy lo que estamos haciendo es garantizar que las generaciones futuras también tengan derecho a esta riqueza cultural”.

Subrayó que uno de los objetivos del gobierno es democratizar el conocimiento y la cultura, al reconocer que “la cultura no es algo que se lleva a los municipios, sino que debe surgir desde ellos para llegar a todos los rincones del estado”.

María de Jesús Muñoz Reyes, directora general del Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde”, reiteró que el Gobierno de Zacatecas ha fortalecido de forma constante el PACMyC, “gracias a la convicción del Gobernador de que la cultura popular es el motor de nuestros pueblos”.

Destacó que la edición 2025 representa una nueva etapa institucional, con mayor participación, coordinación y recursos para la cultura comunitaria.

En representación de la Secretaria de Cultura Federal, Claudia Curiel de Icaza, la Directora de Desarrollo Regional y Municipal de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Paz Georgina Salvador Almazán, ofreció un recuento del impacto nacional del PACMyC en sus 36 años de operación, con más de 30 mil proyectos financiados en todo el país.

Señaló que “el 54 por ciento de los proyectos a nivel nacional están hoy liderados por mujeres, y en Zacatecas el porcentaje asciende a 55 por ciento”.

Recalcó que el programa “no impone, sino que escucha; no sustituye, sino que acompaña; no centraliza, sino que devuelve a las comunidades el lugar que siempre han tenido: ser protagonistas de su propia historia cultural”.

María de la Luz Zamora López, en representación de las personas beneficiarias, destacó que el PACMyC “impulsa conocimientos ancestrales, prácticas sostenibles y un sentido de identidad y pertenencia que promueven la cohesión social”.

Agradeció la confianza del Instituto Zacatecano de Cultura y del Departamento de Culturas Populares, así como el respaldo institucional recibido para ejecutar sus proyectos.

Proyectos ganadores

Tras el cierre de la convocatoria PACMyC 2025, se registraron 74 propuestas culturales, de las cuales 32 alcanzaron calificación aprobatoria.

Los proyectos seleccionados provienen de 16 municipios zacatecanos: Jalpa (4), Zacatecas (4), Miguel Auza (4), Francisco R. Murguía (3), Valparaíso (2), Chalchihuites (2), Guadalupe (2), y con uno cada uno los municipios de Calera, Morelos, Jerez, Trancoso, Villa González Ortega, General Pánfilo Natera, Villanueva, Loreto y Juan Aldama.

Los 32 proyectos seleccionados se distribuyen en distintas categorías temáticas del patrimonio cultural inmaterial, en Tradición oral, literatura y memoria comunitaria: Talleres de expresión literaria, poesía y leyendas, Historias que florecen: Taller/documental Rescatando memorias de la 3ª edad, De la tierra a la historia: El legado social y cultural de Calera, Pasado y presente de nuestra historia y Puntadas que dejan huella.

En Música, danza y rituales tradicionales: la Banda de Guerra Berrendos, la Danza Matlachines de Teocaltichillo, la Danza de Palma en honor a San Miguel Arcángel, la representación del Viacrucis Viviente de la Hacienda del Carro, la Recuperación, preservación e interpretación de la música tradicional de la región.

En Gastronomía tradicional: la Tradición de las abuelas. Gastronomía de Cuaresma, Semitas y empanadas de cajeta San Miguelenses, Típico Ate de membrillo zacatecano, Preservando la tradicional gastronomía de Semana Santa, Recuperando nuestras tradiciones gastronómicas, Al rescate de la cocina tradicional de Villanueva.

En Artesanías y oficios tradicionales: la Elaboración de productos de artesanía y piel, Taller para elaborar utensilios de cocina y juguetes tradicionales de madera, Taller de Cartonería para niños de Nieves, Zacatecas, Recuperación y preservación del textil en telar de pedal, Rescate de los Huertos Prehispánicos.

En Arte urbano y visual comunitario: Llevando cultura a través de nuestros murales, El arte y el vino de membrillo Alta Vista Chalchihuites, Una mirada a la migración zacatecana a través de las artes escénicas y Ámalo.

En la categoría Identidad local, religiosidad popular y juventud: La tradición, el patrimonio y la identidad del barrio de San José de la Montaña, La reliquia, expresión de religiosidad popular como patrimonio identitario, Jóvenes Cultura y Paz, Granja El Chelelo. Conejo es vida, De manantiales y norias, el agua de la hacienda de Trancoso y Xóchitl. Herencia de nuestras raíces.

Tuvieron participación en el evento en representación de los vocales de la CACREP (Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular), Rosa María García Ortiz; la Diputada Ruth Calderón Babún; y en representación del jurado dictaminador PACMyC 2025, Karla Chávez.