Buscan autoridades en Tepechitlán a dos personas reportadas como desaparecidas

Tepechitlán, Zac.- El Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, y la Fiscalía General de Justicia, realizaron una búsqueda individualizada de dos personas reportadas como desaparecidas en el municipio de Tepechitlán, que incluye una prospección a la presa ubicada en este municipio y sus alrededores.

Una vez recibida la notificación correspondiente, personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares llevaron a cabo las acciones correspondientes, con el propósito de localizar a Alejandro Santos y Luis Javier Labrada.

La búsqueda individualizada, informó el Comisionado Local de Búsqueda de Personas, Everardo Ramírez Aguayo, se llevó a cabo en Tepechitlán, con el apoyo de personal de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.