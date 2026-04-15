Recaban 534 muestras genéticas que permitirán identificar a personas desaparecidas

Zacatecas, Zac.- Este miércoles concluyeron las Jornadas de Entrevistas y Toma de Muestras Genéticas impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Gobernador David Monreal Ávila, con el propósito de reforzar las acciones de búsqueda y generar las condiciones que permitan brindar tranquilidad y certeza a las familias de las personas desaparecidas, informó el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza.

Durante siete días (del 9 al 15 de abril), se recabaron 534 muestras genéticas, lo que permitirá devolver identidad y dignidad a las personas fallecidas.

Además, en los módulos instalados en los municipios de Zacatecas, Fresnillo y Río Grande, se atendió a 154 grupos familiares, quienes solicitaron la toma de muestras.

Estas Jornadas estuvieron encabezadas por personal de las comisiones nacional y local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, del Centro Nacional de Identificación Humana y de la Fiscalía General de Justicia, quienes brindaron asesoría y levantaron denuncias.

Reyes Mugüerza reiteró el compromiso del Gobierno de Zacatecas de mantener un acompañamiento permanente a las familias de las personas desaparecidas y brindarles todo el apoyo y respaldo necesario, con el propósito de localizar a sus familiares y que tengan, igualmente, acceso a la justicia y la verdad.

El Comisionado Local de Búsqueda de Personas, Everardo Ramírez Aguayo, informó que, durante los días 9 y 10 de abril, en Fresnillo y su región se recabaron 195 perfiles genéticos y se atendió a 51 grupos familiares.

En la capital zacatecana, las Jornadas se realizaron los días 11, 12 y 13 de abril; se obtuvieron 235 muestras y se atendió a 67 familias de la capital y la región.

En el municipio de Río Grande, durante los días 14 y 15 de abril, se atendió a 36 familias y se obtuvieron 110 muestras genéticas.