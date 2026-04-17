Con rally celebrarán en Museo Zigzag día del niño y la niña

Zacatecas, Zac.- Con el rally Zigzag rumbo al Mundial 2026, el Gobierno del Estado, a través del Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas, celebrará el Día del Niño y la Niña este domingo 26 de abril, en un ambiente de movimiento, aprendizaje y diversión.

De 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, el Zigzag ofrecerá a las y los asistentes una experiencia lúdica y educativa, diseñada para incentivar las vocaciones tempranas, a través de una serie de estaciones temáticas, donde se pondrán a prueba sus habilidades físicas, su pensamiento estratégico y su curiosidad.

En el marco de la Agenda del Progreso, impulsada por el Gobernador David Monreal Ávila, niñas y niños que acudan el día 26 del presente mes, con la playera de su equipo de fútbol favorito, tendrán entrada gratuita al Centro Interactivo.

Durante el recorrido, niñas y niños enfrentarán retos como dominar el balón, afinar su puntería, resolver preguntas sobre la historia de los mundiales y experimentar con fenómenos como la trayectoria del balón y la influencia del aire. A través del juego, se busca fomentar el trabajo en equipo, la toma de decisiones y el aprendizaje significativo.

Este rally convierte el espíritu del fútbol en una oportunidad para acercarse a la ciencia, promover la participación activa, la sana competencia y la convivencia, en el marco de esta fecha especial.

Las actividades incluyen: Carrera con obstáculos, cuyo objetivo es el control en movimiento; Asistencia perfecta, para desarrollar precisión, control de fuerza y cálculo de distancia; Partido virtual, que permitirá desarrollar estrategias y coordinación ojo-mano; Cabezazo a lo CR7, que implica realizar un salto proporcional al salto más famoso de Cristiano Ronaldo en 2018.

En este ambiente de alegría y emoción, se invita a las familias zacatecanas a visitar el Zigzag para festejar a las y los futuros científicos e investigadores que cambiarán al mundo.