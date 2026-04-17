En Guadalupe la salud está al alcance de todos: Pepe Saldívar

Zacatecas, Zac,. La buena coordinación entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum, David Monreal y Pepe Saldívar, ha provocado que en el municipio de Guadalupe la salud sea de acceso universal y esté al alcance de todas y todos.

Lo anterior lo aseguró el alcalde guadalupense durante la Jornada de Registro al IMSS-Bienestar llevada a cabo en la explanada de la Presidencia Municipal de Guadalupe, donde estuvieron presentes diferentes dependencias federales brindando atención a la población.

“Gracias a las gestiones que hemos realizado con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como con el Gobernador David Monreal, hemos logrado que el acceso a las instituciones de Salud en Guadalupe esté al alcance de todas y todos”

“La gente se sorprende cuando les digo sobre la capacidad de atención que tendr+a el nuevo Hospital de especialidades que ya se construye en territorio de este municipio, gracias al buen equipo que hacemos con el cabildo, indicó el edil.

Por su parte, Carlos Marcos Hernández, coordinador estatal de Servicios Públicos del IMSS Bienestar Zacatecas y organizador el evento, agradeció el programa de pavimentación impulsada por los gobiernos estatal y municipal, pues se están rehabilitando calles mediante las cuales se accede a diversos edificios y clínicas de atención a derechohabientes.

Asimismo, la Síndica municipal, Analí Infante Morales reconoció el esfuerzo conjunto entre los tres niveles de gobierno, destacando que Guadalupe ha fungido como un puente entre la ciudadanía y los servicios de salud.

Finalmente cabe señalar que las dependencias que estuvieron presentes para brindar atención a la ciudadanía fueron: IMSS- BIENESTAR; IZEA; Registro Civil; FONACOT; Servicio Nacional del Empleo; INE; Sedesol; Guardia Nacional; Derechos Humanos; Cruz roja; Finanzas; Delegación del IMSS; el Instituto para la Inclusión de Personas con DISCAPACIDAD; PROFECO; SEDENA y Seguridad Vial.