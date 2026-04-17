Invitan CENIDIM y UAZ a jornadas académicas y artísticas en homenaje a Rafael Méndez

Zacatecas, Zac.-El Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical “Carlos Chávez” (CENIDIM), de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (SGEIA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en colaboración con la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), invita a las jornadas Rafael Méndez: legado y trascendencia de un trompetista mexicano universal, que se llevarán a cabo del 22 al 24 de abril en el Centro Nacional de las Artes.

Esta actividad, de carácter académico-artístico, tiene como propósito divulgar la obra de Rafael Méndez Arceo, abordando aspectos esenciales de su vida y las características técnico-interpretativas que dieron a su trabajo reconocimiento internacional. Estos elementos se explorarán a través de conferencias y conciertos impartidos por especialistas en el tema. Asimismo, se contará con la participación de jóvenes trompetistas de instituciones académicas nacionales y extranjeras.

En estas jornadas convergerán especialistas tanto del ámbito de la investigación como de la ejecución musical, con el fin de ofrecer contenidos de interés para la comunidad.

El grupo de especialistas que formará parte de las jornadas estará integrado por Alejandra Rosas Olvera (Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México); Armando Cedillo Martínez (Rafael Méndez International Brass); Diego Paseo de la Reforma y Campo Marte, col. Polanco, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo. Tel: 55 1000 5600 www.gob.mx/culturaFabres (Latin American Trumpet Association, Vincent Bach Corporation); Luis Jesús Galindo Cáceres (Grupo de Ingeniería y Comunicación Social); Luis Méndez Vera (Fraternidad Internacional de Jóvenes México, A. C.); Raúl Valdés Vanegas (Unidad Académica de Artes de la UAZ); y Víctor Barrera García (CENIDIM-INBAL).

Se suman el Ensamble de Trompetas Rafael Méndez (Unidad Académica de Artes de la UAZ); los Solistas y Banda Sinfónica de Tultepec, Estado de México (Centro Cultural de Tultepec); y los Trompetistas de la Facultad de Música de la UNAM. La moderación estará a cargo de María Alejandra Juan Escamilla (CENIDIM-INBAL).

Las actividades se llevarán a cabo en distintos espacios del Centro Nacional de las Artes, como el Aula Magna José Vasconcelos y la Plaza de las Artes, en un horario de 16 a 19 horas. El programa puede consultarse en la página del CENIDIM. Asimismo, las sesiones se transmitirán a través de su canal de YouTube.