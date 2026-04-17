Oferta UAZ sesenta programas académicos en 4ª Feria de Posgrados

Zacatecas, Zac.- La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), a través de la Secretaría Académica, inauguró la 4ta Feria de Posgrados en el Portal de Rosales, con el propósito de difundir cerca de sesenta programas de especialidad, maestría y doctorado que la institución pone a disposición de la sociedad.

Durante la jornada se instalaron módulos informativos de los posgrados pertenecientes a las distintas áreas de conocimiento de la UAZ: Ciencias Agropecuarias, Ciencias Básicas, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Económicas y Administrativas, Humanidades y Educación, así como Ingeniería y Tecnología.

En su mensaje, el coordinador de Investigación y Posgrado, Jorge Issac Galván Tejada, subrayó que la finalidad primordial es acercar a la sociedad zacatecana a las soluciones reales que los programas de nivel superior ofrecen.

“Queremos que otra vez la sociedad se acerque a lo que son los posgrados, los investigadores y todos los grandes proyectos que se desarrollan dentro de la institución en beneficio de Zacatecas, de la región y del país”, expresó.

Asimismo, destacó la posición privilegiada que ocupa la universidad en el panorama educativo nacional, al contar con cuarenta y dos programas avalados por el Sistema Nacional de Posgrados (SNP), reconocidos por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

Finalmente, informó que actualmente se registran cerca de mil ochocientos becarios activos mediante el sistema del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y que, pese a las políticas presupuestarias fijas, se ha logrado un incremento anual de cincuenta becarios por proceso. Reiteró que los posgrados de la UAZ están abiertos a aspirantes de todo el territorio nacional, consolidando así el compromiso institucional con la formación de alta calidad.

Cabe señalar que las actividades de esta edición de la feria se extenderán de manera virtual los días 21 y 22 de abril, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, a través de las páginas oficiales de la Secretaría Académica de la UAZ.