Rinde UAZ homenaje aAntonio Barrón Corvera por 50 años de docencia en Ingeniería Civil

Zacatecas, Zac.- La Unidad Académica de Ingeniería I (UAI-I) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) lleva a cabo el 4º Simposio Nacional de Ingeniería Civil, en el marco de la Octava Semana de Ingeniería Civil, en honor al docente Antonio Barrón Corvera, en reconocimiento a sus cinco décadas de intachable labor académica y al enorme impacto que ha tenido en la formación de múltiples generaciones de profesionales de la construcción.

Durante su participación, el rector de la UAZ, Ángel Román Gutiérrez, felicitó al homenajeado por sus cinco décadas de trayectoria y expresó que, aunque la mayoría de los jóvenes estudiantes actuales ya no alcanzaron a recibir clases del maestro Barrón, este homenaje representa la oportunidad perfecta para que conozcan a uno de los principales pilares y referentes históricos de la ingeniería civil y de su unidad académica.

Asimismo, pidió un fuerte y merecido aplauso para el homenajeado, asegurando que la universidad siempre será una escuela para toda la vida, y le solicitó formalmente que no se desligue de la Unidad Académica, manteniendo constante relación con los estudiantes.

Por su parte, el director de la Unidad Académica de Ingeniería I, Hiram Badillo Almaraz, destacó que hablar de Antonio Barrón es hablar de la historia misma de la ingeniería civil en la máxima casa de estudios del estado, desde su incorporación en abril de 1976.

En este contexto, realizó un recorrido por la sólida trayectoria académica del homenajeado, quien se formó en el Instituto de Ciencias de Zacatecas y posteriormente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde egresó en 1971 tras haber vivido activamente el movimiento estudiantil de 1968, acontecimiento que dotó a su generación de un profundo sentido ético y social en el ejercicio de la ingeniería.

El director recordó que el ingeniero Barrón cursó la Maestría en Ciencias de la Computación en la UNAM, lo que le permitió desarrollar de manera pionera una robusta biblioteca de programas informáticos propios para el cálculo de estructuras, zapatas, vigas de concreto, análisis sísmico, precios unitarios, entre otros.

El mayor mérito de esta labor, subrayó, fue que el maestro distribuyó de manera gratuita este software a sus estudiantes, con el único propósito de facilitar su aprendizaje y brindarles herramientas competitivas para el mundo laboral.

De la misma manera, su colega Arturo Maldonado Cordero compartió anécdotas sobre cómo el homenajeado organizaba reuniones diseñadas a la medida de los gustos de sus amigos y cómo, en su faceta docente, desafiaba a sus alumnos con exámenes de análisis estructural en los que las cargas y dimensiones dependían de las iniciales de cada estudiante.

Reflexionó además sobre cómo los principios de la ingeniería civil, como el equilibrio y la compatibilidad, se reflejan en la generosidad y noble carácter que el maestro sembró en la institución.

Finalmente, el docente Antonio Barrón Corvera compartió un discurso lleno de humildad, recuerdos técnicos y agradecimiento hacia su comunidad académica. Atribuyó los excelentes resultados históricos de la escuela a la gran calidad de los alumnos de ingeniería de la UAZ, destacando que su nivel les ha permitido sobresalir en diversas universidades del país y del extranjero.

Recordó con especial cariño a su mentor en el Centro Cultural de la UNAM, el Ing. Carlos Javier Palacios, quien le enseñó que lo fundamental no es memorizar fórmulas, sino comprender verdaderamente cómo se comportan y se deforman las estructuras.

El evento solemne, celebrado en un auditorio repleto de colegas y familiares, contó con la presencia del responsable del Programa de Ingeniería Civil de la Unidad Académica de Ingeniería I, Carlos Alberto Miramontes; el presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, Juan Manuel Fuentes García; la subsecretaria de Obras Públicas, Mildret Karla Montes Inchaurregui.

De igual forma, el subsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Alonso Reyes; la titular del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas (INZACE), Laura Elvia Bermúdez Valdés; el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Zacatecas, Ricardo Carranza Gálvez; y el titular del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (COZCYT), Hamurabi Gamboa Rosales.

La Octava Semana de Ingeniería Civil

La Octava Semana de Ingeniería Civil dio marco a este homenaje con un programa académico y cultural de tres días. Este martes 5 de mayo se realizó la conferencia sobre tendencias en la ingeniería estructural impartida por Juan Manuel Fuentes García, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica (SMIS). Este mismo día, se llevó a cabo la toma de protesta del capítulo estudiantil SMIS, un curso de liderazgo y un taller de diseño de elementos de concreto reforzado con fibras.

El miércoles 6 de mayo se presentará la conferencia sobre inteligencia artificial aplicada a la ingeniería por el especialista Adrián Pozos Estrada, se entregaron reconocimientos a profesores responsables del curso propedéutico y se realizó un conversatorio con exalumnos destacados del programa de Ingeniería Civil de la UAZ.

La jornada incluirá además concursos académicos y de puentes de palitos, así como una convivencia en el Palacio de Artesanías. Finalmente, el jueves 7 de mayo se ofrecerá la conferencia sobre el seguimiento constructivo del túnel El Duranguense y otra sobre aseguramiento de calidad en grandes obras hidráulicas a cargo de la presidenta de la Asociación Mexicana de Hidráulica (AMH), Lorena Margarita Limón González.

También se efectuara la toma de protesta del capítulo estudiantil AMH, el concurso de predicción de resistencia a compresión, la clausura del simposio y la tradicional callejoneada que cerrará con un ambiente festivo la semana.