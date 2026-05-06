Fortalecen integración de MiPyMEs en cadena de valor de sector minero

Guadalupe, Zac.- Con el objetivo de impulsar el desarrollo económico local y fortalecer la integración de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), en la cadena de valor del sector minero, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, a través de la Secretaría de Economía (Sezac), llevó a cabo un foro enfocado en la proveeduría para esta importante industria.

Este encuentro, enmarcado en la Agenda del Progreso, tuvo como propósito informar, orientar y acercar a las empresas locales a las oportunidades reales de negocio, al permitirles conocer de primera mano las necesidades de proveeduría de las grandes compañías mineras, así como los requisitos y estándares necesarios para integrarse como proveedores confiables.

El foro se desarrolló en modalidad híbrida, con participación tanto presencial como en línea, lo que permitió ampliar su alcance y facilitar la asistencia de empresarias y empresarios de distintas regiones del estado, interesados en formar parte de este sector estratégico.

Durante la jornada se contó con la participación de representantes de destacadas empresas mineras como Arian Silver, Aranzazu, Frisco, Fresnillo PLC y Minas de San Nicolás, quienes compartieron información clave sobre sus procesos de compra, requerimientos técnicos y áreas de oportunidad para proveedores locales.

El Secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, destacó la importancia de generar estos espacios de vinculación, al señalar que “en Zacatecas estamos trabajando para que nuestras empresas locales crezcan, se fortalezcan y puedan integrarse a las grandes cadenas productivas. Este tipo de foros permite acercar la información, reducir brechas y abrir nuevas oportunidades de negocio para nuestras MiPyMEs”.

El funcionario subrayó que estas acciones responden a la visión del Gobernador David Monreal Ávila, quien ha impulsado la Agenda del Progreso como eje rector para detonar el crecimiento económico, promover la inversión y generar bienestar para las familias zacatecanas.

En la organización y logística del evento se contó con la participación de la Subsecretaría de Inversión, Industria, Comercio y Servicios, así como de sus direcciones de Industria y Minería, quienes coordinaron los esfuerzos para el desarrollo de este foro.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno de Zacatecas reafirma su compromiso de fortalecer la competitividad del sector empresarial local, al promover la articulación con industrias estratégicas como la minería y consolidar un desarrollo económico más incluyente y sostenible.