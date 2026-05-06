Lanzan convocatoria para Premio Estatal de la Juventud 2026

Zacatecas, Zac.- La administración estatal, encabezada por el Gobernador David Monreal Ávila, presentó la convocatoria para el “Premio Estatal de la Juventud”, en su edición 2026, la cual tiene como objetivo fomentar la creatividad e iniciativa de la juventud zacatecana.

Mauricio Acevedo Rodríguez, director General del Instituto de la Juventud del Estado (Injuventud), indicó que, para el Gobierno de Zacatecas, reconocer el talento y la trayectoria de este sector de la población será siempre una prioridad.

Esta convocatoria, enmarcada en la Agenda del Progreso, está enfocada a jóvenes de 12 a 29 años de edad, en dos modalidades; Trayectoria joven, con las categorías: Logro académico, Discapacidad e integración, Ingenio emprendedor, Responsabilidad social, Mérito migrante, Mérito campesino, Protección al medio ambiente y Cultura cívica, política y/o democracia.

Para la modalidad de Talento joven, las categorías son: Literatura; Artes escénicas, con las subcategorías de Música, Teatro y Danza; Artes plásticas, visuales y populares; Arte urbano y Ciencias aplicadas.

Se trata del máximo galardón que entrega el Gobierno de Zacatecas a las juventudes, por lo que su participación, año con año, es de suma importancia, ya que, al reconocer su conducta y dedicación, se generan estímulos, motivos de superación, desarrollo y progreso entre este sector de la población y la comunidad en general.

Se elegirá a un ganador o ganadora en cada una de las 16 categorías, para ambas modalidades, cuyo premio consistirá en un reconocimiento y un estímulo económico de 30 mil pesos.

Las y los jóvenes interesados pueden realizar su registro de manera individual o colectiva, a través de la plataforma https://juventud.zacatecas.gob.mx/premioestataljuventud/ y presentar sus expedientes antes de las 15:00 horas del 7 de julio del año en curso.

El jurado será integrado por expertos en cada una de las categorías, quienes realizarán la evaluación correspondiente para, posteriormente, entregar el premio en el mes de agosto, en el marco del Día Internacional de la Juventud.

Somos Reales



En encuentro con medios de comunicación, el funcionario presentó la temporada de la serie “Somos Reales”, que, por tercer año consecutivo, se realiza en coordinación con el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión (Sizart), y que tiene como objetivo mostrar a la sociedad, por medio de cada capítulo, el quehacer de cada uno de los ganadores del Premio Estatal de la Juventud, de ediciones anteriores, y el motivo que los hizo acreedores a este galardón.

Hermelio Camarillo Conde, director del Sizart, calificó de importante el dar proyección a la juventud y destacar sus cualidades, para que la sociedad zacatecana conozca el talento y la trayectoria de cada uno de los participantes del Premio Estatal de la Juventud.

La serie “Somos Reales” se llevará a la Red México, asociación civil integrada por más de 80 canales de Televisión y más de 150 radiodifusoras públicas, con la finalidad de dar a conocer e impulsar a nivel nacional el trabajo que realizan las y los jóvenes, en coordinación con el Instituto de la Juventud.

Participaron en esta presentación, Iván Reyes Millán, secretario del Zacatecano Migrante (Sezami); Ximena Reyes Mugüerza, subsecretaria de Desarrollo Empresarial y Financiamiento, Hamurabi Gamboa Rosales, director del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt); así como ganadores anteriores del Premio Estatal de la Juventud y directores de instancias municipales de la Juventud.