Fortalece Pepe Saldívar programa de pavimentación en Guadalupe

Zacatecas, Zac.- El programa de pavimentación promovido por los gobiernos de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador David Monreal y el alcalde Pepe Saldívar llegó a la calle Prolongación San Pedro, misma que es la entrada principal de ambulancias de la Unidad de Especialidades Médicas (UNEME) de Oncología en el municipio de Guadalupe.

Durante una supervisión nocturna, el Presidente Municipal constató que los trabajos de rehabilitación total de dicha calle se llevan a cabo en beneficio tanto de pacientes como de personal médico, de enfermería, apoyo e intendencia.

“Buenas noches, nos encontramos justo a un lado de la UNEME Oncológica, donde hace no mucho estuvo la Presidenta de la República, la Doctora Claudia Sheinbaum y el Gobernador David Monreal, ahí hicieron unos anuncios importantes, como lo es la puesta en marcha de la unidad de braquiterapia y el acelerador lineal, así me lo expresó el Doctor Carlos Hernández Magallanes, titular del IMSS Bienestar en Zacatecas”

“Aquél día nosotros hicimos un compromiso público, que íbamos a pavimentar esta calle y esta noche es una realidad, por eso me acompaña Ricardo García, titular de Obras Públicas y Fernando Morquecho, de la unidad de bacheo municipal, constatando que el asfalto colocado sea del espesor indicado”, señaló el alcalde.

Cabe señalar que la calle Prolongación San Pedro, se suma a otras vialidades que ya han sido intervenidas y rehabilitadas con asfalto, tales como Real del Edén; California y Cerro de la Bufa, en Rincón Colonial; Encinos, Durazno y Oyamel de la colonia Arboledas; Primera de la Estación; Cabús y Boleteros de la colonia Ferrocarrileros.

Asimismo, ya se han pavimentado la carretera en la región rural de Casa Blanca; así como Avenida Barones, Fuentes Renacentistas y calle Zacatecas, estas tres últimas en la colonia las Fuentes.

Finalmente, cabe señalar que continuarán con las pavimentaciones correspondientes en diversos puntos de la ciudad, con la finalidad de mejorar la seguridad tanto de automovilistas como de peatones con calles en mejor estado.