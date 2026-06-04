Presentan libro Voces del Karakórum: la montaña como metáfora de la vida

Zacatecas, Zac.- El foro del Teatro Fernando Calderón fue el escenario para la presentación del libro Voces del Karakórum, escrito por el empresario y alpinista zacatecano Erix Asdrúbal Salas.

Originario de Río Grande, Zacatecas, Salas narra en su obra el ascenso que realizó en 2022 al K2, montaña situada en la cordillera del Karakórum, dentro del sistema de los Himalayas. Con una altura de 8 611 metros sobre el nivel del mar, el K2 es considerada la montaña más letal y difícil del mundo.

La mesa de presentadores estuvo integrada por Jesús María Navarro, escritor y docente jubilado de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ); Anuar Alvarado González, director de la Unidad Académica de Cultura de la UAZ; y Héctor Ponce de León, alpinista y guía de montaña. La moderación estuvo a cargo de la maestra Judith Navarro Salazar, editora del libro.

“Publicar un libro es como viajar, en muchísimos sentidos. Editar este libro sí que fue un viaje, eso es algo que voy a agradecer toda la vida”, expresó con visible emoción Navarro Salazar, al referirse al intenso proceso profesional y personal que implicó darle forma al texto. Destacó además que la edición fue pensada para tener el menor impacto ambiental posible: se utilizó papel reciclado y se redujo al máximo el material en su diseño y encuadernación.

En su intervención, Anuar Alvarado señaló: “No hace falta ser alpinista para disfrutar de este libro: basta con haber tenido alguna vez un sueño que parecía imposible y descubrir en estas páginas que las montañas más importantes no siempre están afuera, sino dentro de nosotros. Todos tenemos una montaña que subir, un desafío que enfrentar y una cima personal que alcanzar; el verdadero triunfo no está en llegar arriba, sino en quiénes nos convertimos en el camino”.

Por su parte, el maestro Jesús María Navarro comentó que nunca había tenido oportunidad de conocer a un montañista: “Para ser sincero, me parecía que el montañismo era un deporte de locos con vocación suicida. Al leer este libro puedo decir que conocí a uno, mexicano, zacatecano. Lo acompañé en su riesgosa aventura, porque su narración es tan sencilla y al mismo tiempo tan vívida y emotiva que me hizo experimentar y sentir su entorno”. Recomendó además a Erix Asdrúbal no dejar de lado su vocación de escritor, descubierta con esta publicación.

Héctor Ponce de León, autor del prólogo, compartió: “Cuando la gente me pregunta por qué comencé a practicar el montañismo les cuento que el detonante fue la lectura: a los ocho años descubrí a Julio Verne, Jack London y otros autores de literatura de aventura. Mi cabeza de niño se llenó de deseos de viajar y vivir experiencias en lugares remotos, y leer Voces del Karakórum me hizo revivir intensamente a ese niño cautivado por un relato”. Reconoció la disciplina y perseverancia del autor, tanto como atleta como escritor, y subrayó su capacidad de comunicar empatía hacia personas, animales y paisajes.

Finalmente, Erix Asdrúbal habló sobre el proceso de escritura, iniciado como un diario de memorias de su travesía, que evolucionó en borradores y ajustes junto al equipo editorial. Recordó también su infancia en Río Grande, marcada por los relatos de su padre y los libros que le acercó su madre, origen de su interés por explorar y vivir aventuras en entornos salvajes.

“El libro es fruto del deseo de revivir la aventura y plasmarla de alguna forma, recuperar las voces de pastores, aldeanos, porteadores y montañistas. Voces que hablan de contrastes humanos, de historias de supervivencia y resiliencia (…), voces de los animales y del paisaje que, al final, fueron mis maestros”, expresó el autor.

Voces del Karakórum está disponible en Editorial Texere.