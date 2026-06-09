Capacita UAZ a prestadores de servicios en manejo de conflictos

Zacatecas, Zac.- En el marco de las acciones de formación continua, personal de restaurantes y hoteles participó en la capacitación titulada “Manejo de conflictos”, impartida por la docente especialista en comunicación y relaciones públicas con enfoque en turismo, Paola Genoveva Galicia García. La actividad fue organizada a través de la Unidad Académica de Historia (UAH) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), el Programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación de la UAZ, y la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Zacatecas (SECTUR).

Con el objetivo de fortalecer las competencias del sector turístico, el propósito de la capacitación fue brindar herramientas para el manejo efectivo de conflictos, aspecto fundamental para mantener un ambiente laboral armónico y ofrecer un servicio de calidad.

Asimismo, las y los participantes aprendieron a identificar situaciones conflictivas comunes en el entorno de atención al cliente, aplicar técnicas de comunicación efectiva y desarrollar estrategias prácticas para la resolución de conflictos, incluyendo la gestión de tensiones internas personales.

En el desarrollo de la jornada se destacó que el 70% de los problemas en restaurantes se originan por la mala comunicación o el manejo inadecuado de conflictos, aunque con técnicas simples pueden transformarse en oportunidades para mejorar y destacar en el servicio.

Como parte del programa académico, se abordaron los temas de introducción al manejo de conflictos, comunicación efectiva, identificación de situaciones conflictivas, estrategias de resolución y manejo de conflictos internos.

En representación de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Zacatecas, estuvieron presentes el jefe del Departamento de Capacitación, Alejandro Rivera Carrera, y Leticia Zavala Contreras; mientras que por la UAZ asistió la responsable del Programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación, Araceli Graciano Gaytán.