Inauguran V Seminario Internacional de Turismo, Sustentabilidad, Patrimonio y Arte

Zacatecas, Zac.- Con la participación de estudiantes, docentes, investigadores y autoridades académicas de México, El Salvador, Paraguay, Colombia y Costa Rica, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), inauguró el V Seminario Internacional de Investigación “Estudios Interdisciplinarios sobre Turismo, Sustentabilidad, Patrimonio y Arte”, un espacio académico orientado al intercambio de conocimientos, la retroalimentación de proyectos de investigación y el fortalecimiento de redes de colaboración nacionales e internacionales.

El seminario es organizado por los Cuerpos Académicos UAZ-CA-257 “Estudios Interdisciplinarios sobre la Enseñanza del Turismo y el Patrimonio” y UAZ-CA-253 “Gestión Administrativa y Sustentabilidad”, ambos adscritos al Programa Académico de Licenciatura en Turismo, con la participación del Cuerpo Académico UAZ-193 “Educación, Políticas Culturales y Artes” de la Licenciatura en Artes de la UAZ.

En esta edición se contó con la participación de estudiantes y docentes de la Licenciatura en Turismo y Hotelería, la Licenciatura en Gestión y Gerencia del Turismo Sostenible, la Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras y la Facultad de Bellas Artes de instituciones de educación superior internacionales, entre ellas la Universidad Dr. Andrés Bello de El Salvador, la Universidad Columbia de Paraguay, la Universidad Popular del Cesar de Colombia y la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica.

Durante la ceremonia inaugural se destacó que el principal objetivo del seminario es socializar los avances de investigación desarrollados por estudiantes de las distintas licenciaturas participantes, generando un espacio de diálogo académico que permita compartir, fortalecer y enriquecer los conocimientos producidos en los campos del turismo, la sustentabilidad, el patrimonio y las artes.

Los organizadores reconocieron la valiosa colaboración de los docentes enlace que hicieron posible la participación internacional de las y los estudiantes: Wilmer Rauda, Jennifer Marcela Martínez Lelesque, Juan Manuel Llanes, Yolanda Rodero Vega, Carmen Cecilia Galvis Núñez, Oswaldo Daza Amaya, Ana Navarro Muñoz y Yorlenny Fontana.

Asimismo, se agradeció la presencia y respaldo de las autoridades universitarias que acompañaron la inauguración del evento: la Dra. Elizabeth del Carmen Flores Olague, Coordinadora del Área de Humanidades y Educación; la Dra. Amelia Carrillo Flores, Directora de la Unidad Académica de Historia; y el Dr. Jorge Enrique Martínez García, Responsable del Programa de Licenciatura en Turismo.

De igual forma, participaron en la organización la Dra. Graciela Rodríguez Castañón, Magistrada del Tribunal Universitario, y la Dra. Lucía Muñoz Castañón, Responsable del Doctorado en Humanidades con Especialidad en Patrimonio y Cultura para la Paz.

El seminario se desarrolla por segundo año consecutivo en modalidad híbrida. La primera jornada estuvo dedicada a las presentaciones virtuales de estudiantes provenientes de universidades internacionales, mientras que la segunda se realizará de manera presencial con estudiantes de la UAZ en el auditorio de la Unidad Académica de Contaduría y Administración.

Como parte de la dinámica académica, cada estudiante dispone de entre diez y quince minutos para presentar su proyecto de investigación, seguido de una sesión de comentarios, observaciones y sugerencias por parte de especialistas invitados, favoreciendo el análisis crítico y la mejora de los trabajos presentados.

El grupo de revisores estuvo integrado por destacadas y destacados académicos de diversas áreas del conocimiento: Dra. Minerva Esparza Jáquez, Dra. Graciela Rodríguez Castañón, Dra. Lucía Muñoz Castañón, Dra. Lina Rocío Martínez Aguilar, Dra. Olga Vera Díaz, Dr. Francisco Javier de León Dávila, Dr. José Manuel Núñez Medina, Dra. Elizabeth Flores Olague, Dra. Claudia Torres González, Dra. Laura Sánchez Solorio, Dra. Flor Nazareth Rodríguez Ávila, Dra. Ana Teresa Rojas Viñales, Dra. Flor Adelina García Lara y Dr. Pedro Orozco Espinosa.

Con actividades como este seminario internacional, la Universidad Autónoma de Zacatecas reafirma su compromiso con la formación de recursos humanos de alta calidad, la investigación interdisciplinaria y la consolidación de vínculos académicos que contribuyan a la generación y difusión del conocimiento en beneficio de la sociedad.