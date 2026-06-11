Emiten recomendaciones para prevenir dengue ante llegada de lluvias

Zacatecas, Zac., 11 de junio de 2026.- Como parte de las acciones preventivas que integran la Agenda del Progreso, impulsada por el Gobernador David Monreal Ávila, la administración estatal, a través de la Secretaría de Salud (SSZ), hace un llamado a la población a realizar medidas y labores en casa para la prevención de posibles casos de dengue, pues ha iniciado la temporada de lluvias en la mayor parte del territorio estatal.

El dengue es una enfermedad que se transmite por el mosquito Aedes Aegypti, el cual utiliza lugares donde se acumule agua para depositar sus huevecillos y realizar así el proceso reproductivo de su especie, por lo que es crucial evitar las condiciones favorables para que se multiplique.

Cuando inicia la temporada de lluvias, lo más importante es limpiar patios, jardines, azoteas, y los lugares de la vivienda que tengan contacto con el exterior; de igual manera, se deben tirar llantas y voltear hacia abajo toneles, cubetas,tapas y todos los objetos que no tengan utilidad, ya que con las precipitaciones pueden convertirse en depósitos de agua, lo que los convierte en potenciales criaderos de estos insectos.

Los tinacos y cisternas deberán contar siempre con su tapa, pues en ocasiones se pierden por diversas situaciones, como ventarrones, y los propietarios no las reponen. La SSZ recomienda el proceso: lava, tapa, voltea y tira todo objeto que no tenga algún uso en patios, azoteas o terrenos.

De igual manera, deberán evitarse los pastos altos y la maleza, pues en combinación con las altas temperaturas pueden convertirse en entornos propicios para la aparición del mosquito considerado como el vector de transmisión del dengue.

Otro aspecto a considerar es la instalación de mosquiteros en puertas y ventanas para evitar que las distintas especies de estos diminutos animales puedan ingresar a los domicilios; en caso de realizar trabajos al aire libre, es recomendable utilizar ropa de manga larga y repelente en crema, en cara, cuello y manos.