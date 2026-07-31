Interviene Ayuntamiento de Guadalupe el Arroyo de la Colonia la Campesina

Zacatecas, Zac.-Por instrucciones del alcalde Pepe Saldívar, el municipio de Guadalupe llevó a cabo un operativo especial de intervención y limpieza del arroyo ubicado en la colonia Campesina, retirando en dos días 73.5 toneladas de basura.

Como parte del desazolve y limpieza constante de drenaje pluvial en diversos puntos del municipio, se lleva a cabo esta limpieza para evitar problemas de inundaciones durante las lluvias.

Este operativo se lleva a cabo entre las secretarías de Servicios Públicos y Obras Públicas, destacando la mano de obra, así como la utilización de maquinaria pesada para extraer el material.

“En la primera intervención se realizó el pasado 21 de julio del presente año, se recolectaron un total de residuos de 9.5 toneladas, principalmente barro, basura, ramas y maleza; atendimos una superficie de 1 mil 377 metros cuadrados.

“El día jueves 30 de julio de 2026, se llevó a cabo un operativo especial de limpieza y mantenimiento, se realizó trabajos de desmalezado, retiro de maleza, limpieza general, recolección de residuos sólidos, poda de vegetación y sopleteado, mientras que Obras Públicas apoyó con maquinaria para desazolve, escombro y material acumulado, permitiendo una intervención integral en la zona, recolectando un total de residuos de 64 toneladas, principalmente tierra, piedras, basura en general, residuos, ramas y maleza”, se señala en una ficha técnica elaborada en conjunto en los secretarios de Servicios y Obras, Antonio Flores Berúmen y Ricardo García.

Asimismo, en total se han retirado 73.5 toneladas de basura, lo cual ayudará a que en tiempo de lluvias, el agua corra de manera natural y se eviten riesgo de inundaciones.

Finalmente, la presidencia municipal de Guadalupe invita a la ciudadanía a que evite arrojar basura en la calle, además de que no tire muebles, colchones, llantas u otros objetos grandes en los arroyos del municipio.